"Рогатого інфлюенсера" оленя Бориса забрали до Києва: йому можуть зробити операцію

Олень Борис з Рівненської області, який став улюбленцем соцмереж у 2024 році, був перевезений до Києва. Там йому проведуть повне медичне обстеження.

Через серйозність травм після зіткнення з автомобілем тварині може знадобитися операція. Про це повідомили в державному підприємстві "Ліси України".

Після ДТП за участі оленя Бориса йому хотіли провести операцію. Водночас через ризики погіршення стану, вони відмовилися від транспортування. Однак після детальної діагностики лісники вирішили повернутися до цієї ідеї.

Окремо лісники відзначили, що візуально стан раніше зламаної ноги "рогатого інфлюенсера" покращився.

Крім того в оленя Бориса пошкодився ріг. Хоча рана голові у звіра гоїться, ріг почав рости неправильно. Для цього може знадобитися операція.

У Києві про тварину дбатиме команда Центру порятунку диких тварин.

Водночас на рідній Рівненщині для нього будують новий вольєр. Наразі спорудження майбутньої домівки на завершальному етапі — потрібно закінчили лише дрібні технічні деталі. У новому вольєрі Борис житиме із двома самками.

