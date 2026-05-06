"Рогатого инфлюенсера" оленя Бориса забрали в Киев: ему могут сделать операцию
Олень Борис из Ровенской области, который стал любимцем соцсетей в 2024 году, был перевезен в Киев. Там ему проведут полное медицинское обследование.
Из-за серьезности травм после столкновения с автомобилем животному может понадобиться операция. Об этом сообщили в государственном предприятии "Леса Украины".
После ДТП с участием оленя Бориса ему хотели провести операцию. В то же время из-за рисков ухудшения состояния, они отказались от транспортировки. Однако после детальной диагностики лесники решили вернуться к этой идее.
Отдельно лесники отметили, что визуально состояние ранее сломанной ноги "рогатого инфлюенсера" улучшилось.
Кроме того у оленя Бориса повредился рог. Хотя рана голове у зверя заживает, рог начал расти неправильно. Для этого может понадобиться операция.
В Киеве о животном будет заботиться команда Центра спасения диких животных.
В то же время на родной Ривненщине для него строят новый вольер. Сейчас строительство будущего дома на завершающем этапе — нужно закончили только мелкие технические детали. В новом вольере Борис будет жить с двумя самками.
- На Ровенщине произошло ДТП с участием оленя. Во время которого водитель автомобиля наехала на оленя и покинула место происшествия;
- Само животное находится в очень тяжелом состоянии. У Бориса разбита голова в результате ДТП, а также перебита одна из задних ног.
- Впоследствии опекун животного, инженер по охране и защите леса Руслан Христюк рассказал о самочувствии известного оленя.