"Рогатого инфлюенсера" оленя Бориса забрали в Киев: ему могут сделать операцию

Олень Борис из Ровенской области, который стал любимцем соцсетей в 2024 году, был перевезен в Киев. Там ему проведут полное медицинское обследование.

Из-за серьезности травм после столкновения с автомобилем животному может понадобиться операция. Об этом сообщили в государственном предприятии "Леса Украины".

После ДТП с участием оленя Бориса ему хотели провести операцию. В то же время из-за рисков ухудшения состояния, они отказались от транспортировки. Однако после детальной диагностики лесники решили вернуться к этой идее.

Отдельно лесники отметили, что визуально состояние ранее сломанной ноги "рогатого инфлюенсера" улучшилось.

Кроме того у оленя Бориса повредился рог. Хотя рана голове у зверя заживает, рог начал расти неправильно. Для этого может понадобиться операция.

В Киеве о животном будет заботиться команда Центра спасения диких животных.

В то же время на родной Ривненщине для него строят новый вольер. Сейчас строительство будущего дома на завершающем этапе — нужно закончили только мелкие технические детали. В новом вольере Борис будет жить с двумя самками.

