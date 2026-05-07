Удар був дуже сильний: олень Борис вдруге потрапив у ДТП (відео)

Олень Борис із Рівненської області, який став улюбленцем соцмереж 2024 року і нещодавно був травмований у ДТП, знову потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

У мікроавтобус, у якому зоозахисники перевозили тварину із Зарічного Рівненської області, о 00:37 ночі 7 травня врізався легковий автомобіль. Про це повідомляють на сторінці Центру порятунку диких тварин у соцмережах.

Зоозахисники розповіли, що до них звернувся єгер Руслан Христюк і повідомив, що Борис втрачає вагу і в нього неправильно розростається травмований пант.

"Пант потрібно видаляти, і до такої складної операції потрібна ретельна підготовка, щоб олень зміг її перенести. Саме тому Руслан і попросив забрати його", — йдеться в повідомленні.

На місці Борису зробили повторний рентген травмованої ноги, а саме скакального суглоба, де було виявлено перелом. Знімки показали, що все зростається, і операція на нозі не потрібна, після чого волонтери вирушили з Борисом у дорогу.

У Центрі наголошують, що, розуміючи всі ризики дороги, роблять усе можливе, щоб транспортування тварин було безпечним: їдуть дуже повільно і максимально уважно.

"Везучи травмованого оленя, берегли його, як кришталеву вазу, щоб не наскочити на вибоїни чи якісь перешкоди. Але не все на дорозі залежить тільки від нас, і, на жаль, у нашу машину в'їхала інша автівка, і бідолашний Борис уже вдруге за короткий час потрапив в аварію, і знову постраждав від людської неуважності", — розповіли зоозахисники.

Видимих травм на тварині немає, хоча удар був дуже сильний. При цьому Борис пережив сильний стрес, що теж може вплинути на подальше лікування. Наразі він перебуває в безпеці в Центрі, де йому надали підтримуючу терапію та взяли аналізи.

"Ми знаємо, що за долю Бориса хвилюється дуже багато людей, і триматимемо вас у курсі його стану та всіх подальших подій", — запевнили автори публікації.

Уперше в ДТП Борис потрапив у березні в Рівненській області. Його збила 28-річна жінка за кермом авто.

У оленя була розбита голова і перебита задня нога. Пізніше в поліції уточнили, що загрози його життю немає, а на водійку склали три адмінпротоколи.

Олень Борис став візитною карткою Зарічного, а численні відео, як він приходить до домівок і їсть просто з рук, зробили його зіркою соцмереж.

Нагадаємо, після ДТП Бориса перевезли до Києва.