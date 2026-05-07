Удар был очень сильный: олень Борис второй раз попал в ДТП (видео)

Олень Борис из Ровенской области, который стал любимцем соцсетей в 2024 году и недавно попал в ДТП, снова попал в дорожно-транспортное происшествие.

В микроавтобус, в котором зоозащитники перевозили животное из Заречного Ровненской области, в 00:37 ночи 7 мая, врезался легковой автомобиль. Об этом сообщается на странице Центра спасения диких животных в соцсетях.

Зоозащитники рассказали, что к ним обратился егерь Руслан Христюк и сообщил, что Борис теряет вес и у него неправильно разрастается травмированный пант.

"Пант нужно удалять, и к такой сложной операции требуется тщательная подготовка, чтобы олень смог ее перенести. Именно поэтому Руслан и попросил забрать его", — говорится в сообщении.

На месте Борису сделали повторный рентген травмированной ноги, а именно скакательного сустава, где был обнаружен перелом. Снимки показали, что все срастается, и операция на ноге не нужна, после чего волонтеры отправились с Борисом в путь.

В Центре подчеркивают, что, понимая все риски дороги, делают все возможное, чтобы транспортировка животных была безопасной: едут очень медленно и максимально внимательно.

"Везя травмированного оленя, берегли его? как хрустальную вазу, чтобы не наскочить на выбоины или какие-то препятствия. Но не все на дороге зависит только от нас, и, к сожалению, в нашу машину въехала другая машина, и бедный Борис уже второй раз за короткое время попал в аварию, и снова пострадал от человеческой невнимательности", — рассказали зоозащитники.

Видимых травм на животном нет, хотя удар был очень сильный. При этом Борис пережил сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение. Сейчас он находится в безопасности в Центре, где ему предоставили поддерживающую терапию и взяли анализы.

"Мы знаем, что за судьбу Бориса волнуется очень много людей, и будем держать вас в курсе его состояния и всех последующих событий", — заверили авторы публикации.

Впервые в ДТП Борис попал в марте в Ровненской области. Его сбила 28-летняя женщина за рулем авто.

У оленя была разбита голова и перебита задняя нога. Позже в полиции уточнили, что угрозы его жизни нет, а на водительницу составили три админпротокола.

Олень Борис стал визитной карточкой Заречного, а многочисленные видео, как он приходит к домам и ест прямо из рук, сделали его звездой соцсетей.

Напомним, после ДТП Бориса перевезли в Киев.