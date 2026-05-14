"Один із найважчих моментів": відомому оленю Борису зробили операцію після двох ДТП (фото)

Після першої ДТП, в яку потрапив олень, ріг почав рости неправильно, тому його довелося видаляти. Нині Борису лікуватимуть інші травми.

У Центрі порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center повідомили, що хотіли відкласти операцію, але ситуація склалась критична, тому Борисом зайнялись ветеринари.

"Ми пішли на цей ризик заради порятунку життя Бориса. Це був один із найважчих моментів за останній час. Найбільше ми боялися анестезії, адже ослаблений організм міг просто не витримати наркозу, і була велика ймовірність, що Борис не прокинеться... Чесно кажучи, нам було дуже страшно", - зізнались зоохахисники.

На щастя, завдяки професійності лікарів операція пройшла успішно, олень витримав анестезію і попереду на нього чекає тривала реабілітація.

Відео дня

"Потрібен час не лише для відновлення після операції, а й для лікування внутрішніх органів, адже Борис має з ними чимало проблем. Тож ми попіклуємось про нього та обов’язково будемо повідомляти про стан його здоров'я", - заспокоїли у Центрі.

Нагадаємо, олень Борис, якого місцеві називають Борька, став талісманом Зарічного, що у Рівненській області. Він часто заходить до людей поласувати і позує на камеру.

Уперше він потрапив у ДТП у березні: його збило авто на великій швидкості. Вдруге він потрапив в аварію у травні під час транспортування у лікарню — у машину Центру порятунку диких тварин врізалась інша автівка.

Нагадаємо, опікун тварини, інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк розповів про самопочуття відомого оленя.