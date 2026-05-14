"Один из самых тяжелых моментов": известному оленю Борису сделали операцию после двух ДТП (фото)

После первого ДТП, в которое попал олень, рог начал расти неправильно, поэтому его пришлось удалять. Сейчас Борису будут лечить другие травмы.

В Центре спасения диких животных Wild Animals Rescue Center сообщили, что хотели отложить операцию, но ситуация сложилась критическая, поэтому Борисом занялись ветеринары.

"Мы пошли на этот риск ради спасения жизни Бориса. Это был один из самых тяжелых моментов за последнее время. Больше всего мы боялись анестезии, ведь ослабленный организм мог просто не выдержать наркоза, и была большая вероятность, что Борис не проснется... Честно говоря, нам было очень страшно", — признались зоозащитники.

К счастью, благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно, олень выдержал анестезию и впереди его ждет длительная реабилитация.

"Нужно время не только для восстановления после операции, но и для лечения внутренних органов, ведь Борис имеет с ними немало проблем. Поэтому мы позаботимся о нем и обязательно будем сообщать о состоянии его здоровья", — успокоили в Центре.

Напомним, олень Борис, которого местные называют Борька, стал талисманом Заречного, что в Ривненской области. Он часто заходит к людям полакомиться и позирует на камеру.

Впервые он попал в ДТП в марте: его сбило авто на большой скорости. Второй раз он попал в аварию в мае во время транспортировки в больницу — в машину Центра спасения диких животных врезалась другая машина.

Напомним, опекун животного, инженер по охране и защите леса Руслан Христюк рассказал о самочувствии известного оленя.