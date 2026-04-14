Блогера и участника "Супермамы" подозревают в схемах по выезду за границу (видео)

Сергей Данилец — титулованный бодибилдер, трехкратный чемпион Arnold Classic, чемпион мира и популярный онлайн-тренер — подозревается в схемах обманов украинцев относительно выезда за границу.

Сообщается, что блогер и участник шоу "Супермама" якобы выманивал у украинцев деньги, обещая им легальный выезд за границу, после чего "кидал" их. Данилец якобы предлагал липовое бронирование и возможность легального выезда из страны, сообщают в Telegram-канале "Викривач". За "услуги" мужчина якобы брал тысячи долларов, после чего просто блокировал людей в мессенджерах.

Данилец обещал выезд за границу?

По информации, он получил 8000 долларов с человека, которому нужно было срочно выехать за границу к отцу, который умирал с последней стадией рака. Три месяца мужчина ждал выезда, ведя переписку с Данильцем. За это время отец умер и ехать уже не к кому было.

"Фитнес-блогер и участник шоу Супермама Сергей Данилец вдруг переквалифицировался в "решалу" по выезду за границу — правда, схема больше похожа на классический стартап по разводу доверчивых людей. Под соусом "бронирования" и легального выезда он брал с клиентов тысячи долларов, обещая результат, которого не существовало даже в теории", — говорится в сообщении канала.

(в видео есть нецензурная лексика)

"Бизнес-модель, похоже, проста: эмоционально уязвимые ситуации + обещания без обязательств = кэш на счету и минус одна история в мессенджере. Ирония в том, что на вырученные деньги герой этой истории не инвестировал в репутацию или хотя бы базовую осторожность, а решил "прокачать" свой Aston Martin — заменил резину, видимо, чтобы быстрее убегать от последствий", — говорится в сообщении.

В частности, автор поста обратился в СБУ и налоговую.

"Обращаюсь к СБУ этим постом как заявлением о преступлении в отношении Данильца, который организовал схему переправки заграницу. Призываю Государственную налоговую службу Украины — проверить доходы и уплату налогов фигуранта", — резюмировал автор.

Сейчас страница Данильца в Instagram закрыта.

