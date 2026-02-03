Мужчин вывозили из Украины под видом музыкантов Петра Черного: реакция певца на расследование (видео)

В 2025 году по меньшей мере пятеро мужчин выехали из Украины, как музыканты на якобы благотворительные концерты артиста Петра Черного в Испании. Сам певец отрицает участие в схеме уклонения от мобилизации.

Назад в Украину эти мужчины не вернулись, говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Киевская городская военная администрация на запрос журналистов сообщила, что в течение года к ним регулярно обращался ФЛП Сергей Матусов с просьбой посодействовать в выезде артиста Петра Черного и его музыкантов на различные благотворительные мероприятия в Испании. Но в каждом из писем речь шла о разных людях. Кроме того, журналисты заметили, что к документам были прикреплены анонсы событий, которые "выглядели как фейковые".

Расследование Bihus.Info в отношении Петра Черного

В частности, в июне 2025 года из Украины выехали двое мужчин, в частности айтишник Дмитрий Прокудин, который теперь живет вблизи Валенсии. Он подтвердил журналистам свой выезд.

Также, по данным журналистов, выехал настоящий музыкант, но никакого подтверждения его участия в концертах Черного расследователи не нашли. В Bihus.Info отмечают, что сейчас он может проживать в Германии.

В июле из Украины выехало еще двое мужчин, которые, по данным журналистов, пересекали границу уже после якобы запланированных выступлений Черного, поэтому попасть на них не могли. Один из них — Владислав Шурман — сказал журналистам, что ему "помогли уехать" за около 5 тысяч долларов. Сейчас мужчина живет в Польше.

По данным Bihus.Info, в ноябре за границу выехал пятый "музыкант" — даже несмотря на то, что запланированный концерт Черного в Испании не состоялся из-за отмены.

Реакция Петра Черного на расследование журналистов

Сам певец Петр Черный обвинил журналистов в заказном характере.

"Милый, то, что ты хочешь сказать, я уже вис*ал давно", — раздраженно ответил Черный, когда его спросили о мужчинах, которые выезжают заграницу под видом его музыкантов.

Черный подчеркнул, что "к цыганам так не нужно обращаться".

"Кто со мной выезжает, тот со мной приезжает", — заверил певец.

Он также посоветовал журналистам вместо расследования снять малобюджетный фильм для взрослых.

