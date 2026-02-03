Чоловіків вивозили з України під виглядом музикантів Петра Чорного: реакція співака на розслідування (відео)

У 2025 році щонайменше п’ятеро чоловіків виїхали з України, як музиканти на нібито благодійні концерти артиста Петра Чорного в Іспанії. Сам співак заперечує участь у схемі ухилення від мобілізації.

Назад до України ці чоловіки не повернулись, йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Київська міська військова адміністрація на запит журналістів повідомила, що протягом року до них регулярно звертався ФОП Сергій Матусов з проханням посприяти у виїзді артиста Петра Чорного і його музикантів на різні благодійні заходи в Іспанії. Але в кожному з листів йшлося про різних людей. Окрім того, журналісти помітили, що до документів були прикріплені анонси подій, які "виглядали як фейкові".

Розслідування Bihus.Info щодо Петра Чорного

Зокрема, у червні 2025 з України виїхали двоє чоловіків, зокрема айтівець Дмитро Прокудін, який тепер мешкає поблизу Валенсії. Він підтвердив журналістам свій виїзд.

Також, за даними журналістів, виїхав справжній музикант, але жодного підтвердження його участі в концертах Чорного розслідувачі не знайшли. У Bihus.Info зазначають, що наразі він може проживати в Німеччині.

У липні з України виїхало ще двоє чоловіків, які, за даними журналістів, перетинали кордон вже після нібито запланованих виступів Чорного, тож потрапити на них не могли. Один з них — Владислав Шурман — сказав журналістам, що йому "допомогли виїхати" за близько 5 тисяч доларів. Зараз чоловік живе у Польщі.

За даними Bihus.Info, у листопаді за кордон виїхав п’ятий "музикант" — навіть попри те, що запланований концерт Чорного в Іспанії не відбувся через скасування.

Реакція Петра Чорного на розслідування журналістів

Сам співак Петро Чорний звинуватив журналістів у замовності.

"Милий, те, що ти хочеш сказати, я вже вис*ав давно", — роздратовано відповів Чорний, коли його запитали про чоловіків, які виїжджають закордон під виглядом його музикантів.

Чорний підкреслив, що "до циганів так не потрібно звертатись".

"Хто зі мною виїжає, той зі мною приїжає", — запевнив співак.

Він також порадив журналістам замість розслідування зняти малобюджетний фільм для дорослих.

