"У нас невеличка аварія": Наталія Могилевська потрапила в ДТП у Києві (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська 2 лютого потрапила в аварію через ожеледицю у Києві.

Людям варто бути уважними на дорогах, зазначила артискта у своєму Instagram.

"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", — йдеться у підписі до оприлюдненго Могилевсько відео.

На кадрах видно, що на дорозі зіткнулись три транспортні засоби: два легкові автобілі та вантажівка.

"Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі", — пояснила Могилевська.

Хто саме у кого врізався та став винуватцем аварії співачка не уточнила.

