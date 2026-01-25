На Львівщині в ДТП загинув нардеп від "Слуги Народа" Орест Саламаха (фото)

У Львівській області ввечері 25 січня сталася ДТП, в результаті якої повідомляється про загибель народного депутата від фракції "Слуга Народу" Ореста Саламахи. Наразі офіційного підтвердження смерті політика немає.

За даними місцевих пабліків, ДТП сталася поблизу Сокільників, де в рейсовий автобус врізався квадроцикл. За попередньою інформацією, за кермом був саме народний депутат Саламаха.

"Попередньо, він вискочив на зустрічну, де зіткнувся з пасажирським транспортом. Водія намагаються реанімувати. Проїзд на ділянці в сторону Малечковичів заблоковано", — йдеться в дописі.

Потім у соцмережах з'явилися світлини з місця події, де видно понівечений квадроцикл і серйозну вм'ятину в автобусі. Згодом стало відомо, що водія квадроцикла забрали до лікарні, однак там врятувати чоловіка не вдалося.

Фото з місця ДТП, де загинув нардеп Саламаха Фото: Соцмережi

Після 20:15 з'явилося повідомлення, що за кермом чотириколісного транспорту був саме нардеп Саламаха. Інформацію про його загибель підтвердив народний депутат Данило Гетьманцев та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"Народний депутат України Орест Саламаха помер в лікарні на 20:00", — йдеться в дописі Зінкевича.

Загибель політика підтвердив заступник голови фракції "Слуги Народа" у Верховній Раді Давид Арахамія. Політик вказав, що Саламаха справді загинув у результаті ДТП.

"Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати", — написав Арахамія.

