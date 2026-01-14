Помер нардеп Олександр Кабанов: Рада підтвердила смерть колеги

14 січня стало відомо про смерть 52-річного народного депутата Олександра Кабанова від партії "Слуга народу". У Верховній Раді підтвердили смерть колеги.

Відповідна заява з висловленням співчуття рідним і близьким покійного з'явилася на сторінках парламенту в соцмережах.

За інформацією Верховної Ради, Кабанов, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "послідовно підтримував збільшення виробництва українського контенту та створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних сферах культури".

"Висловлюємо співчуття його родині та близьким", — ідеться в повідомленні.

Що стало причиною смерті народного депутата, не повідомляють.

Першим новину про Кабанова повідомив його однопартієць Жан Беленюк, а пізніше інформацію підтвердили Данило Гетманцев і Олексій Гончаренко.

