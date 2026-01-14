Умер нардеп Александр Кабанов: Рада подтвердила смерть коллеги
14 января стало известно о смерти 52-летнего народного депутата Александра Кабанова от партии "Слуга народа". В Верховной Раде подтвердили смерть коллеги.
Соответствующее заявление с выражением соболезнования родным и близким покойного появилось на страницах парламента в соцсетях.
По информации Верховной Рады, Кабанов, член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "последовательно поддерживал увеличение производства украинского контента и создание благоприятных условий для работы творческих работников в разных сферах культуры".
"Выражаем соболезнования его семье и близким", – говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти народного депутата, не сообщается.
Первым новость о Кабанове сообщил его однопартиец Жан Беленюк, а позже информацию подтвердили Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко.
Напомним, 19 ноября прошлого года стало известно, что умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский. Ему было 89 лет.