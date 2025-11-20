Рада сообщила о смерти нардепа: чем запомнился Виталий Дробинский

Народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский умер в возрасте 89 лет. Он был почетным гражданином города Умань Черкасской области.

О смерти народного депутата Виталия Дробинского сообщили 19 ноября на официальной странице Верховной Рады в Facebook. В парламенте отметили, что Виталий Григорьевич был в Раде членом комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского", — говорится в сообщении.

Умер Виталий Дробинский: что о нем известно

Виталий Дробинский родился 28 февраля 1936 года получил высшее образование по специальности инженера-электрика в Украинской сельскохозяйственной академии. Он был генеральным директором Уманского производственного объединения "Мегомметр", и трудовой коллектив выдвинул его кандидатом в народные депутаты.

Відео дня

18 марта 1990 года Виталий Дробинский был избран народным депутатом Украины, набрав во втором туре голосования 52.76% голосов избирателей. Бывший парламентарий был женат и имел двоих детей.

После завершения каденции нардепа Дробинский развивал приборостроительную отрасль и в 2008 году получил звание почетного гражданина города Умань.

В 2008 году Дробинскому присвоено звание почетного гражданина Умани Фото: Уманский городской совет

Напомним, 20 октября стало известно о смерти гитариста и основателя группы Green Grey Андрея Яценко. Музыкант скончался в возрасте 55 лет.

8 ноября СМИ писали, что умер новозеландский режиссер Ли Тамахори, который снял последний фильм об агенте Джеймсе Бонде с Пирсом Броснаном в главной роли.