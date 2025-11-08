Снял последний фильм про Бонда с Пирсом Броснаном: умер режиссер Ли Тамахори

Новозеландский кинорежиссер стал звездой Голливуда в 1990-х и 2000-х годах, сняв, в том числе, последний фильм Пирса Броснана об агенте 007, прежде чем вернуться на родину.

Новозеландский режиссер фильмов "Когда-то они были воинами", "Двойник дьявола" и "Умри, но не сейчас" Ли Тамахори умер в возрасте 75 лет, пишет The Guardian.

Трейлер фильма "Умри, но не сейчас"

В заявлении для СМИ Новой Зеландии семья Тамахори сообщила, что он страдал болезнью Паркинсона и умер "мирно дома".

Они добавили: "Его наследие продолжает жить в его whānau (семье), его mokopuna (внуке), каждом режиссере, которого он вдохновил, в каждой границе, которую он нарушил, и в каждой истории, которую он рассказал с его гениальным взглядом и честным сердцем. Харизматичный лидер и неутомимый творческий дух, Ли отстаивал талант маори как на экране, так и за его пределами… Мы потеряли огромный творческий дух".

Ли Тамахори родился в Веллингтоне (Новая Зеландия) в 1950 году в семье маори и британки и проложил себе путь в австралийской и новозеландской киноиндустрии в 1970-х и 1980-х годах, приняв участие в съемках ряда фильмов Джеффа Мерфи, а также выступая в качестве первого помощника режиссера Нагисы Ошимы на нашумевшем международном проекте "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" с Дэвидом Боуи в главной роли.

Тамахори дебютировал в качестве режиссера полнометражных фильмов с фильмом "Когда-то были воинами" – тяжелой драмой о семье маори, борющейся за выживание в Окленде. После выхода в 1994 году фильм стал самым кассовым в Новой Зеландии и получил международное признание. В результате Тамахори был приглашен на съемки фильма в жанре нуар "Скала Малхолланд" с Ником Нолти в главной роли.

Тамахори также снял триллер Джеймса Паттерсона "И пришел паук" с Морганом Фрименом в главной роли.

А затем он взялся за свою самую громкую работу – фильм о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас", который прославился невидимой машиной и оранжевым бикини Холли Берри. Это также стало последним появлением Пирса Броснана в роли агента 007, прежде чем бразды правления перешли к Дэниелу Крейгу.

Ли Тамахори и Пирс Броснан на съемках фильма "Умри, но не сейчас" Фото: Julien’s Auctions

Как отметил сам Тамахори , появление франшизы о Борне в конечном итоге сделало эпоху Броснана несколько старомодной, но фильм, вышедший на экраны в 2002 году, имел большой успех у зрителей, хотя и не у критиков.

После "Бонда" Тамахори снял блокбастер, "Три икса 2: Новый уровень" с Айс Кьюбом в главной роли, после того как звезда оригинального фильма Вин Дизель выбыл из проекта. Затем он снял политическую притчу "Двойник дьявола" о сыне Саддама Хусейна Удее и его двойнике, которых сыграл Доминик Купер.

Трейлер фильма "Двойник дьявола"

Впоследствии Тамахори вернулся в Новую Зеландию, чтобы снять фильм "Махана" о вымышленном патриархе маори.

Режиссер сдержанно отнесся к провалу фильма в прокате на родине. "Это исторический фильм об ушедшей эпохе, посвященный старшему поколению, поэтому молодежь его не смотрела", — говорил он.

Напомним, ранее в 56 лет умер известный австралийский актер и модель Джулиан Макмэхон. Он долгое время тайно боролся с раком, однако именно эта болезнь оборвала его жизнь.

А 3 июля оборвалась жизнь голливудского актера Майкла Мэдсена, известного по фильмам Тарантино.