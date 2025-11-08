Зняв останній фільм про Бонда з Пірсом Броснаном: помер режисер Лі Тамахорі
Новозеландський кінорежисер став зіркою Голлівуду в 1990-х і 2000-х роках, знявши, зокрема, останній фільм Пірса Броснана про агента 007, перш ніж повернутися на батьківщину.
Новозеландський режисер фільмів "Колись вони були воїнами", "Двійник диявола" і "Помри, але не зараз" Лі Тамахорі помер у віці 75 років, пише The Guardian.
У заяві для ЗМІ Нової Зеландії сім'я Тамахорі повідомила, що він страждав на хворобу Паркінсона і помер "мирно вдома".
Вони додали: "Його спадщина продовжує жити в його whānau (сім'ї), його mokopuna (онуку), кожному режисерові, якого він надихнув, у кожній межі, яку він порушив, і в кожній історії, яку він розповів із його геніальним поглядом і чесним серцем. Харизматичний лідер і невтомний творчий дух, Лі відстоював талант маорі як на екрані, так і за його межами... Ми втратили величезний творчий дух".
Лі Тамахорі народився у Веллінгтоні (Нова Зеландія) 1950 року в сім'ї маорі та британки і проклав собі шлях в австралійській та новозеландській кіноіндустрії в 1970-х і 1980-х роках, узявши участь у зйомках низки фільмів Джеффа Мерфі, а також виступаючи першим помічником режисера Нагіси Ошими на гучному міжнародному проєкті "Щасливого Різдва, містере Лоренс" із Девідом Бові в головній ролі.
Тамахорі дебютував як режисер повнометражних фільмів з фільмом "Колись були воїнами" — важкою драмою про сім'ю маорі, що бореться за виживання в Окленді. Після виходу 1994 року фільм став найкасовішим у Новій Зеландії і отримав міжнародне визнання. У результаті Тамахорі запросили на зйомки фільму в жанрі нуар "Скеля Малхолланд" з Ніком Нолті в головній ролі.
Тамахорі також зняв трилер Джеймса Паттерсона "І прийшов павук" з Морганом Фріменом у головній ролі.
А потім він взявся за свою найгучнішу роботу — фільм про Джеймса Бонда "Помри, але не зараз", який прославився невидимою машиною і помаранчевим бікіні Холлі Беррі. Це також стало останньою появою Пірса Броснана в ролі агента 007, перш ніж кермо влади перейшло до Деніела Крейга.
Як зазначив сам Тамахорі, поява франшизи про Борна зрештою зробила епоху Броснана дещо старомодною, але фільм, що вийшов на екрани 2002 року, мав великий успіх у глядачів, хоча й не у критиків.
Після "Бонда" Тамахорі зняв блокбастер "Три ікси 2: Новий рівень" з Айс К'юбом у головній ролі, після того, як зірка оригінального фільму Він Дізель вибув з проекту. Потім він зняв політичну притчу "Двійник диявола" про сина Саддама Хусейна Удея і його двійника, яких зіграв Домінік Купер.
Згодом Тамахорі повернувся до Нової Зеландії, щоб зняти фільм "Махана" про вигаданого патріарха маорі.
Режисер стримано поставився до провалу фільму в прокаті на батьківщині. "Це історичний фільм про минулу епоху, присвячений старшому поколінню, тому молодь його не дивилася", — говорив він.
