Зняв останній фільм про Бонда з Пірсом Броснаном: помер режисер Лі Тамахорі

Новозеландський кінорежисер став зіркою Голлівуду в 1990-х і 2000-х роках, знявши, зокрема, останній фільм Пірса Броснана про агента 007, перш ніж повернутися на батьківщину.

Новозеландський режисер фільмів "Колись вони були воїнами", "Двійник диявола" і "Помри, але не зараз" Лі Тамахорі помер у віці 75 років, пише The Guardian.

Трейлер фільму "Помри, але не зараз"

У заяві для ЗМІ Нової Зеландії сім'я Тамахорі повідомила, що він страждав на хворобу Паркінсона і помер "мирно вдома".

Вони додали: "Його спадщина продовжує жити в його whānau (сім'ї), його mokopuna (онуку), кожному режисерові, якого він надихнув, у кожній межі, яку він порушив, і в кожній історії, яку він розповів із його геніальним поглядом і чесним серцем. Харизматичний лідер і невтомний творчий дух, Лі відстоював талант маорі як на екрані, так і за його межами... Ми втратили величезний творчий дух".

Лі Тамахорі народився у Веллінгтоні (Нова Зеландія) 1950 року в сім'ї маорі та британки і проклав собі шлях в австралійській та новозеландській кіноіндустрії в 1970-х і 1980-х роках, узявши участь у зйомках низки фільмів Джеффа Мерфі, а також виступаючи першим помічником режисера Нагіси Ошими на гучному міжнародному проєкті "Щасливого Різдва, містере Лоренс" із Девідом Бові в головній ролі.

Тамахорі дебютував як режисер повнометражних фільмів з фільмом "Колись були воїнами" — важкою драмою про сім'ю маорі, що бореться за виживання в Окленді. Після виходу 1994 року фільм став найкасовішим у Новій Зеландії і отримав міжнародне визнання. У результаті Тамахорі запросили на зйомки фільму в жанрі нуар "Скеля Малхолланд" з Ніком Нолті в головній ролі.

Тамахорі також зняв трилер Джеймса Паттерсона "І прийшов павук" з Морганом Фріменом у головній ролі.

А потім він взявся за свою найгучнішу роботу — фільм про Джеймса Бонда "Помри, але не зараз", який прославився невидимою машиною і помаранчевим бікіні Холлі Беррі. Це також стало останньою появою Пірса Броснана в ролі агента 007, перш ніж кермо влади перейшло до Деніела Крейга.

Лі Тамахорі та Пірс Броснан на зйомках фільму "Помри, але не зараз" Фото: Julien’s Auctions

Як зазначив сам Тамахорі, поява франшизи про Борна зрештою зробила епоху Броснана дещо старомодною, але фільм, що вийшов на екрани 2002 року, мав великий успіх у глядачів, хоча й не у критиків.

Після "Бонда" Тамахорі зняв блокбастер "Три ікси 2: Новий рівень" з Айс К'юбом у головній ролі, після того, як зірка оригінального фільму Він Дізель вибув з проекту. Потім він зняв політичну притчу "Двійник диявола" про сина Саддама Хусейна Удея і його двійника, яких зіграв Домінік Купер.

Трейлер фільму "Двійник диявола"

Згодом Тамахорі повернувся до Нової Зеландії, щоб зняти фільм "Махана" про вигаданого патріарха маорі.

Режисер стримано поставився до провалу фільму в прокаті на батьківщині. "Це історичний фільм про минулу епоху, присвячений старшому поколінню, тому молодь його не дивилася", — говорив він.

