Умер гитарист и основатель группы Green Grey Андрей Яценко

В возрасте 55 лет скончался украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко.

О смерти артиста говорится на его странице в соцсети, где размещено фото с черной ленточкой. Информацию подтвердили также другие участники группы Green Grey, обновив обложку своей страницы на фото со свечой.

Что стало причиной смерти артиста, не сообщается.

Андрею Яценко было 55 лет Фото: Скриншот

Совсем недавно артист публиковал анонс украинского перевода песни "Под дождем".

Кроме того, группа готовилась к концертам по городам Украины. Например, 25 октября они собирались выступить в Харькове.

Группа Green Grey планировала тур Фото: Скриншот

Андрей Яценко: биография

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 в Киеве. Группу Green Grey он основал весной 1993 года. Она играет в стилях фанк, рок, трип-хоп, дабстеп. Музыкант был известен под псевдонимом Дизель (Diezel). В коллективе он играл на гитаре, выступал как композитор и продюсер.

Коллектив стал первым в истории современной украинской музыки, кто награжден премией MTV Europe Music Awards в Лондоне в 1996 году и в Берлине в 2009 году.

В 1996 году вышла одна из самых знаменитых песен группы – "Под дождем". Среди других хитов – "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день".

Если раньше группа выступала против дерусификации, то после начала полномасштабного вторжения они начали переводить свои песни на украинский язык.

В апреле 2022 года тогда еще 52-летний Андрей Яценко вступил в ВСУ. Он говорил, что видит себя полезным с оружием в руках и понимает, что война закончится не скоро, а значит надо помогать. Дизель подписал контракт с батальоном "Мрія". Он служил в подразделении противовоздушной обороны.

Артист неоднократно говорил, что война повлияла на его мировоззрение. По его словам, полномасштабное вторжение РФ стало для него "моментом мобилизации". Группу Green Grey он называл социальной, поскольку был уверен, что коллектив не должен оставаться в стороне от того, чем живет страна.

В своих последних интервью Дизель неоднократно отмечал, что война изменила его мировоззрение. Он говорил, что вторжение России стало для него "моментом мобилизации", а служба в ТРО помогла понять, как важно поддерживать Украину не только музыкой, но и действиями.

У него осталась жена – певица Евгения Фара.

Родные и коллеги пока никак не комментируют смерть Андрея.

В 2022 году Яценко подписал контракт на военную службу Фото: Скриншот

Смерть артиста стала шоком для его поклонников. В соцсетях они пишут о том, что не могут поверить в случившееся, и задаются вопросом, что произошло, ведь ничего не предвещало беды.

Напомним, в 2021 году выступление рок-группы Green Grey на концерте в честь 30-летия Независимости Украины на НСК Олимпийский отменили из-за песни на русском языке.

Накануне стало известно, что умер сооснователь и гитарист легендарной группы Limp Bizkit Сэм Риверс.