"Был чистой магией": умер сооснователь и гитарист легендарной группы Limp Bizkit Сэм Риверс

Сооснователь и гитарист популярной американской ню-метал группы Limp Bizkit Сэм Риверс ушел из жизни. Ему было 48 лет.

Сэма Риверса не стало днем 18 октября. Об этом сообщили на странице группы Limp Bizkit в Instagram в тот же день.

"Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего коллегу по группе. Наше сердце", — говорится в заметке участников коллектива.

Группа пока не раскрывает, по каким именно причинам умер их участник. Однако в коллективе выразили глубокое сожаление и печаль по поводу трагического известия.

"Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящей магией. Пульсом каждой песни, спокойствием в хаосе, душой звука...С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм внес свет и ритм, которые никогда нельзя было заменить. Его талант был естественным, его присутствие незабываемым, а сердце огромным", — пишет в заметке Limp Bizkit.

Відео дня

People | умер гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Также участники коллектива пишут, что Сэм был "легендой из легенд" и человеком, который "случается раз в жизни".

Из-за чего мог умереть Сэм Риверс

Как пишет издание The Economic Times, ранее в СМИ появились данные о проблемах со здоровьем у музыканта. Так, в частности было известно о том, что он имел заболевание печени из-за чрезмерных проблем с алкоголем. Сам Риверс в своей книге признавался, что в 2017 году пережил трансплантацию печени и что врач предупреждал его об угрозах от вредной привычки.

Умер Сэм Риверс: чем прославился музыкант

Сэм Риверс был одним из основателей группы Limp Bizkit, который впоследствии стал легендой. Сама группа была основана в 1995 году.

Именно Сэм Риверс осуществил важный вклад в формирование музыкального стиля и звучания группы. Limp Bizkit известен своими композициями Behind Blue Eyes, Take a Look Around и тому подобное.

Напомним, 18 октября издание Variety сообщило, что умерла актриса фильма "Коллекционер" Саманта Эггар.

Также в TMZ 17 октября рассказали о смерти Дэниела "Эйса" Фрейли — одного из основателей группы Kiss.