"Був чистою магією": помер співзасновник і гітарист легендарного гурту Limp Bizkit Сем Ріверс

Співзасновник і гітарист популярного американського ню-метал гурту Limp Bizkit Сем Ріверс пішов із життя. Йому було 48 років.

Сема Ріверса не стало вдень 18 жовтня. Про це повідомили на сторінці гурту Limp Bizkit в Instagram того ж дня.

"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце", — йдеться у дописі учасників колективу.

Гурт наразі не розкриває, через які саме причини помер їхній учасник. Однак у колективі висловили глибокий жаль та сум з приводу трагічної звістки.

"Сем Ріверс був не просто нашим басистом — він був справжньою магією. Пульсом кожної пісні, спокоєм у хаосі, душею звуку…З першої ноти, яку ми зіграли разом, Сем вніс світло і ритм, які ніколи не можна було замінити. Його талант був природним, його присутність незабутньою, а серце величезним", — пише у дописі Limp Bizkit.

Також учасники колективу пишуть, що Сем був "легендою з легенд" і людиною, яка "трапляється раз у житті".

Через що міг померти Сем Ріверс

Як пише видання The Economic Times, раніше у ЗМІ з'явилися дані про проблеми зі здоров'ям у музиканта. Так, зокрема було відомо про те, що він мав захворювання печінки через надмірні проблеми з алкоголем. Сам Ріверс у своїй книзі зізнавався, що у 2017 році пережив трансплантацію печінки і що лікар попереджав його про загрози від шкідливої звички.

Помер Сем Ріверс: чим прославився музикант

Сем Ріверс був одним із засновників групи Limp Bizkit, який згодом став легендою. Сам гурт було засновано у 1995 році.

Саме Сем Ріверс здійснив важливий вклад у формування музичного стилю та звучання гурту. Limp Bizkit відомий своїми композиціями Behind Blue Eyes, Take a Look Around тощо.

Нагадаємо, 18 жовтня видання Variety повідомило, що померла акторка фільму "Колекціонер" Саманта Еггар.

Також у TMZ 17 жовтня розповіли про смерть Деніела "Ейса" Фрейлі — одного із засновників гурту Kiss.