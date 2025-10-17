Після падіння у студії: помер один із засновників гурту Kiss Деніел "Ейс" Фрейлі

Помер один із засновників легендарного гурту Kiss, гітарист та вокаліст Деніел "Ейс" Фрейлі. Його не стало у віці 74 років.

Зірка рок-музики помер у четвер, 16 жовтня, після госпіталізації та підключення до апарату штучного дихання. Про це повідомило видання TMZ.

За даними медіа, "Ейс" Фрейлі отримав важку травму, коли впав у студії й вдарився сильно головою. Музикант зазнав крововиливу у мозок кілька тижнів тому.

Як повідомляє видання ABC News, про смерть музиканта інформувала його сім'я. Рідні розповіли, що в останні хвилини життя перебували поруч із ним та оточили його любов'ю.

"Ми повністю розбиті горем і зневірені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ. Ми бережемо всі найкращі спогади про нього, його сміх, і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших", — цитують ЗМІ заяву його близьких.

People | Деніел "Ейс" Фрейлі у складі гурту Kiss

Новина про смерть одного з засновників гурту Kiss з'явилася через кілька тижнів після того, як він скасував низку концертів "через постійні проблеми зі здоров'ям".

Деніел "Ейс" Фрейлі помер: чим він прославився

Деніел "Ейс" Фрейлі був учасником і одним із засновників легендарного рок-гурту Kiss. Він виступав у складі колективу з моменту заснування у 1973 році та до 1982 року. Виступав гітарист в образі Space Ace.

Після виходу з гурту "Ейс" Фрейлі продовжив виступати, однак почав будувати сольну кар'єру. Однак у 1996 році він знову приєднався до легендарного колективу, аби виступити на сценах у різних куточках світу під час масштабного турне. Його співпраця з гуртом продовжилася до 2002 року, а тоді він повернувся до сольної кар'єри.

The Guitar | "Ейс" Фрейлі під час сольного концерту

Деніел "Ейс" Фрейлі випустив у світ низку сольних альбомів. Найвідоміші з них — Ace Frehley (1978), Frehley's Comet (1987), Second Sighting (1988), Trouble Walkin' (1989), Anomaly (2009), Space Invader (2014), Origins, Vol. 1 (2016), Spaceman (2018).

