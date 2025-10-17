После падения в студии: умер один из основателей группы Kiss Дэниел "Эйс" Фрейли

Умер один из основателей легендарной группы Kiss, гитарист и вокалист Дэниел "Эйс" Фрейли. Его не стало в возрасте 74 лет.

Related video

Звезда рок-музыки умер в четверг, 16 октября, после госпитализации и подключения к аппарату искусственного дыхания. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным медиа, "Эйс" Фрейли получил тяжелую травму, когда упал в студии и ударился сильно головой. Музыкант получил кровоизлияние в мозг несколько недель назад.

Как сообщает издание ABC News, о смерти музыканта информировала его семья. Родные рассказали, что в последние минуты жизни находились рядом с ним и окружили его любовью.

"Мы полностью разбиты горем и отчаявшиеся. В его последние минуты нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, спокойными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы бережем все лучшие воспоминания о нем, его смех, и чтим его силу и доброту, которыми он одаривал других", — цитируют СМИ заявление его близких.

People | Дэниел "Эйс" Фрейли в составе группы Kiss

Новость о смерти одного из основателей группы Kiss появилась через несколько недель после того, как он отменил ряд концертов "из-за постоянных проблем со здоровьем".

Дэниел "Эйс" Фрейли умер: чем он прославился

Дэниел "Эйс" Фрейли был участником и одним из основателей легендарной рок-группы Kiss. Он выступал в составе коллектива с момента основания в 1973 году и до 1982 года. Выступал гитарист в образе Space Ace.

После выхода из группы "Эйс" Фрейли продолжил выступать, однако начал строить сольную карьеру. Однако в 1996 году он снова присоединился к легендарному коллективу, чтобы выступить на сценах в разных уголках мира во время масштабного турне. Его сотрудничество с группой продолжилось до 2002 года, а тогда он вернулся к сольной карьере.

The Guitar | "Эйс" Фрейли во время сольного концерта

Дэниел "Эйс" Фрейли выпустил в свет ряд сольных альбомов. Самые известные из них — Ace Frehley (1978), Frehley's Comet (1987), Second Sighting (1988), Trouble Walkin' (1989), Anomaly (2009), Space Invader (2014), Origins, Vol. 1 (2016), Spaceman (2018).

Напомним, 9 октября издание Fox News сообщило, что фронтмен группы Kiss и легенда рока Джин Симмонс попал в ДТП, потеряв сознание за рулем.

Ранее в People также раскрыли причину смерти оскароносной легенды кино Дайан Китон.