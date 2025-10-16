Раскрыта причина смерти оскароносной легенды кино Дайан Китон

Семья Дайан Китон поделилась причиной смерти легендарной актрисы в трогательной дани памяти после того, как обладательница "Оскара" умерла 11 октября 2025 года.

Related video

Звезда фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" ушла из жизни в возрасте 79 лет после того, как ее здоровье быстро ухудшилось, подтвердила ее семья. Они опубликовали заявление для People, в котором раскрыли причину смерти — пневмония.

Умерла Дайан Китон

"Семья Китон очень благодарна за необыкновенные послания любви и поддержки, которые они получили в последние дни от имени своей любимой Дайан, которая умерла от пневмонии 11 октября. Она любила своих животных и была непоколебимой в своей поддержке общины, оставшейся без жилья, поэтому любые пожертвования в ее память в местный продовольственный банк или приют для животных будут прекрасной и очень ценной данью ей", — говорится в заявлении.

Источник сообщил, что здоровье Китон "очень внезапно ухудшилось, что было больно для всех, кто ее любил".

Дайан Китон Фото: Getty Images

"В последние месяцы она была окружена лишь ближайшей семьей, которая решила держать все в тайне". Даже давние друзья не были полностью осведомлены о происходящем", — добавили родные покойной легенды кино.

Когда в воскресенье стало известно о ее смерти, семья актрисы опубликовала лишь короткое заявление с просьбой о конфиденциальности в "эту большую минуту печали".

У знаменитости остались двое детей: 29-летний Декстер и 25-летний Дюк Китон.

Дайан Китон Фото: Getty Images

Дайан Китон получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл", где снималась вместе с режиссером фильма Вуди Алленом. Многие предполагали, что фильм на самом деле основан на реальных отношениях пары.

Актриса сказала The New York Times в 1977 году: "Это неправда, но в этом есть элементы правды".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, 68-летняя девушка Бонда Мэри Ставин выглядит неузнаваемо после лет славы.