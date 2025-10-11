Снималась в "Крестном отце": в Калифорнии умерла известная голливудская актриса Дайан Китон

В возрасте 79 лет умерла голливудская актриса Дайан Китон, известная по ролям в таких фильмах, как: "Крестный отец", "Клуб первых жен", "Книжный клуб" и другие.

Легендарная актриса умерла в Калифорнии, откуда она родом, сообщило издание People.

"Пока нет дополнительных подробностей, а ее семья просит уважать их приватность в этот печальный момент", — сообщил журналистам издания представитель актрисы.

Китон стала известной в 1970-х годах благодаря роли в фильмах "Крестный отец" и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом.

Она получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" 1977 года.

Она также пробовала себя как режиссер и участвовала в телевизионных проектах, в частности в мини-сериале HBO "Молодой Папа" (2016).

Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году как Дайан Холл и была самой старшей из четырех детей. Ее отец был гражданским инженером, а мать — домохозяйкой.

Дайан Китон усыновила двоих детей — дочь Декстер в 1996 году и сына Дюка в 2001 году. Она никогда не выходила замуж.

