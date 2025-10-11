Знімалась у "Хрещеному батьку": в Каліфорнії померла відома голлівудська акторка Даян Кітон

У віці 79 років померла голлівудська акторка Даян Кітон, відома за ролями у таких фільмах, як: "Хрещений батько", "Клуб перших дружин", "Книжковий клуб" та інші.

Легендарна акторка померла у Каліфорнії, звідки вона родом, повідомило видання People.

"Наразі немає додаткових подробиць, а її родина просить поважати їхню приватність у цей сумний момент", — повідомив журналістам видання представник акторки.

Кітон стала відомою в 1970-х роках завдяки ролі у фільмах "Хрещений батько" та співпраці з режисером Вуді Алленом.

Вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Енні Голл" 1977 року.

Вона також пробувала себе як режисерка та брала участь у телевізійних проєктах, зокрема у мінісеріалі HBO "Молодий Папа" (2016).

Кітон народилася в Лос-Анджелесі в 1946 році як Дайан Холл і була найстаршою з чотирьох дітей. Її батько був цивільним інженером, а мати — домогосподаркою.

Даян Кітон усиновила двох дітей — дочку Декстер у 1996 році та сина Дюка у 2001 році. Вона ніколи не виходила заміж.

