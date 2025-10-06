Померла письменниця Джиллі Купер, яка написала скандальний роман "Суперники"

Джиллі Купер, яка отримала титул Дами, прославилася своїми суперромантичними романами про життя англійських аристократів з вигаданого графства Ратшир. Серед шанувальників її творчості — колишній прем'єр-міністр Ріші Сунак і королева Камілла.

Знаменита письменниця Джиллі Купер померла у віці 88 років після падіння, повідомила її сім'я, пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Суперники"

Авторка прославилася своїми пікантними любовними романами, за свою кар'єру продавши понад 12 мільйонів примірників. Найвідоміші книжки із серії "Хроніки Ратшира", де головним героєм є ловелас і аристократ Руперт Кемпбелл-Блек.

У 2024 році екранізація роману "Суперники" посіла третє місце в рейтингу популярних серіалів у сайту-агрегатора Metacritic. "Суперників" обійшли тільки "Сегун" і "Оленя". Роль Руперта виконав Алекс Гессел.

Джиллі Купер народилася в багатій і впливовій сім'ї, її прадід був засновником щотижневої газети Західного Йоркшира The Leeds Mercury. 1956 року, у 19 років, вона влаштувалася молодшим репортером у газету The Middlesex Independent, але потім часто змінювала роботу і вийшла заміж за книговидавця Лео Купера, з яким була знайома з дитинства.

Джиллі Купер прославилася серією романів про розпусних аристократів

1968 року на одному з званих обідів Купер познайомилася з редактором журналу The Sunday Times Годфрі Смітом і пропрацювала там 13 років, розповідаючи про найвидатніших людей Великої Британії. Їй навіть довірили взяти інтерв'ю у Маргарет Тетчер. З 1982 по 1987 рік, Купер була колумністкою The Mail On Sunday.

А 1969 року відбувся письменницький дебют Джиллі Купер: вона написала жартівливу книжку "Як залишитися заміжньою". У 1970-му вийшла книжка "Як вижити з дев'ятої до п'ятої", в якій вона у своєму впізнаваному стилі писала про роботу вдома і в офісі. Yorkshire Evening Post у рецензії назвав жарти Джиллі "відчайдушними куперизмами". А 1975 року Джиллі Купер почала писати любовні романи, називаючи їх за іменами головних героїнь: "Емілі", "Белла", "Октавія" тощо.

А 1985 року вона пікантним романом "Вершники" розпочала серію романів про аристократів вигаданого Ратшира. Джиллі Купер не приховувала, що надихалася рідним Йоркширом, а розпусного Руперта списала з трьох реальних лордів. У рецензії New York Times, цей цикл сформував у цілого покоління уявлення "про романтику, секс і вищі класи суспільства в 1980-х і 1990-х роках".

Книги Джиллі Купер моментально ставали бестселерами

11-томна серія творів перейшла з розряду бульварної романістики в класику британської літератури завдяки фантастичному успіху в читачів — на 2024 рік було продано 12 млн копій лише у Великій Британії. Серед відданих читачів серії навіть колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і королева Камілла, яка говорила, що дуже пишається Джиллі за все, що вона зробила.

Останній роман із циклу, "Удар!", вийшов зовсім недавно — 2023 року — і також став бестселером. Новий твір письменниці присвячений одному з її спортивних захоплень — футболу. Купер зізнавалася, що на написання цього роману її надихнула зустріч з Алексом Фергюсоном, багаторічним тренером клубу "Манчестер Юнайтед".

Обкладинки романів Джиллі Купер

1999 року Джиллі Купер потрапила в залізничну аварію, яка вважається однією з найбільших в історії Великої Британії за все XX століття. Тоді загинула 31 людина, ще 258 було поранено. Письменниця врятувалася тільки тому, що їхала в хвості поїзда. А 2004 року вона зізналася, що її ледь не зґвалтував колега-письменник в юності. Вона все життя користувалася друкарською машинкою і не перейшла на комп'ютери навіть у 21 столітті.

Окрім любовних романів Джиллі Купер писала багато книжок про тварин, як-от роман про дворняг "Розумний і відданий" та допомагала благодійним організаціям. Так, завдяки її науково-популярному твору "Тварини на війні" про подвиги собак, коней, поштових голубів на фронтах Другої світової вдалося зібрати гроші для меморіалу в Гайд-Парку в Лондоні.

За свої успіхи в літературі Джиллі Купер була удостоєна ордена Британської імперії, а наприкінці 2023 року отримала титул Дами — жіночий аналог титулу "лицар". Сама Джиллі Купер говорила, що вона "не справжній письменник", тому що "випиває на вечірках, коли слід було б спостерігати за тим, що відбувається".

