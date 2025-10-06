Умерла писательница Джилли Купер, написавшая скандальный роман "Соперники"

Джилли Купер, получившая титул Дамы, прославилась своими суперромантичными романами о жизни английских аристократов из вымышленного графства Ратшир. Среди поклонников ее творчества — бывший премьер-министр Риши Сунак и королева Камилла.

Знаменитая писательница Джилли Купер скончалась в возрасте 88 лет после падения, сообщила ее семья, пишет Daily Mail.

Трейлер сериала "Соперники"

Автор прославилась своими пикантными любовными романами, за свою карьеру продав более 12 миллионов экземпляров. Наиболее известны книги из серии "Хроники Ратшира", где главным героем является ловелас и аристократ Руперт Кэмпбелл-Блэк.

В 2024 году экранизация романа "Соперники" заняла третье место в рейтинге популярных сериалов в сайта-агрегатора Metacritic. "Соперников" обошли только "Сегун" и "Олененок". Роль Руперта исполнил Алекс Хэссел.

Джилли Купер родилась в богатой и влиятельной семье, ее прадед был основателем еженедельной газеты Западного Йоркшира The Leeds Mercury. В 1956 году, в 19 лет, она устроилась младшим репортером в газету The Middlesex Independent, но потом часто меняла работу и вышла замуж за книгоиздателя Лео Купера, с которым была знакома с детства.

Джилли Купер прославилась серией романов о развратных аристократах

В 1968 году на одном из званых обедов Купер познакомилась с редактором журнала The Sunday Times Годфри Смитом и проработала там 13 лет, рассказывая о самых выдающихся людях Великобритании. Ей даже доверили взять интервью у Маргарет Тэтчер. С 1982 по 1987 год, Купер была колумнисткой The Mail On Sunday.

А в 1969 году состоялся писательский дебют Джилли Купер: она написала шутливую книгу "Как остаться замужем". В 1970-м вышла книга "Как выжить с девяти до пяти", в которой она в своем узнаваемом стиле писала о работе дома и в офисе. Yorkshire Evening Post в рецензии назвал шутки Джилли "бесшабашными куперизмами". А в 1975 году Джилли Купер начала писать любовные романы, называя их по именам главных героинь: "Эмили", "Белла", "Октавия" и т. д.

А в 1985 году она пикантным романом "Всадники" начала серию романов о аристократах вымышленного Ратшира. Джилли Купер не скрывала, что вдохновлялась родным Йоркширом, а развратного Руперта списала с трех реальных лордов. В рецензии New York Times, этот цикл сформировал у целого поколения представление "о романтике, сексе и высших классах общества в 1980-х и 1990-х годах".

Книги Джилли Купер моментально становились бестселлерами

11-томная серия произведений перешла из разряда бульварной романистики в классику британской литературы благодаря фантастическому успеху у читателей — на 2024 год было продано 12 млн копий только в Великобритании. Среди преданных читателей серии даже бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и королева Камилла, которая говорила, что очень гордится Джилли за все, что она сделала.

Последний роман из цикла, "Удар!", вышел совсем недавно — в 2023 году — и также стал бестселлером. Новое произведение писательницы посвящено одному из ее спортивных увлечений — футболу. Купер признавалась, что на написание этого романа ее вдохновила встреча с Алексом Фергюсоном, многолетним тренером клуба "Манчестер Юнайтед".

Обложки романов Джилли Купер

В 1999 году Джилли Купер попала в железнодорожную аварию, которая считается одной из крупнейших в истории Великобритании за весь XX век. Тогда погиб 31 человек, еще 258 были ранены. Писательница спаслась только потому что ехала в хвосте поезда. А в 2004 году она призналась, что ее чуть не изнасиловал коллега-писатель в юности. Она всю жизнь пользовалась пишущей машинкой и не перешла на компьютеры даже в 21 веке.

Кроме любовных романах Джилли Купер писала много книг о животных, например роман о дворнягах "Умный и преданный" и помогала благотворительным организациям. Так, благодаря ее научно-популярному произведению "Животные на войне" о подвигах собак, лошадей, почтовых голубей на фронтах Второй мировой удалось собрать деньги для мемориала в Гайд-Парке в Лондоне.

За свои успехи в литературе Джилли Купер была удостоена ордена Британской империи, а в конце 2023 года получила титул Дамы — женский аналог титула "рыцарь". Сама Джилли Купер говорила, что она "не настоящий писатель", потому что "выпивает на вечеринках, когда следовало бы наблюдать за происходящим".

