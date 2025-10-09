Николь Кидман после развода: актриса дебютирует с новой прической и возвращается в Chanel (фото)

Актриса Николь Кидман представила новую прическу после разрыва с музыкантом Китом Урбаном, с которым прожила 19 лет. В то же время она сообщила о возвращении к статусу амбассадора модного дома Chanel.

Related video

Как сообщает Daily Mail, на этой неделе 58-летняя актриса появилась с новым образом — рваной челкой, мягкими волнами и оттенком клубничного блонда. Парикмахер Джей Эдвардс, основательница салонов "Edwards & Co", в комментарии журналу "Elle" отметила, что это пример "расслабленной старой денежной энергии", к которой стремятся многие люди.

По ее словам, волосы Кидман выглядят "чрезвычайно здоровыми и легко уложенными".

"Этот образ отличается мягкостью и плавностью цвета, а форма кажется незавершенной, но тщательно продуманной", — сказала Эдвардс.

Клубничный блонд Кидман Фото: Скриншот

Она также подчеркнула, что клубничный блонд является "удачным выбором для оттенка ее кожи и цвета глаз", а общий результат — "гламур, который излучает уверенность и роскошь".

Реакция поклонников Николь Кидман

Новый стиль Кидман получил положительные отзывы в социальных сетях. Поклонники массово поддержали актрису после новости о ее разводе с Урбаном.

"Как Кит Урбан мог бросить такую талантливую женщину?" — написал один из пользователей в комментариях под ее публикацией.

"Сияние настоящее", — добавил другой, а еще один прокомментировал: "Кот кто? Продолжай поражать, королева!"

Даже австралийская телеведущая Катриона Раунтри выразила поддержку Кидман, отметив: "Мы полностью вас поддерживаем! Идеальный выбор".

После разрыва актриса сосредоточилась на профессиональных проектах. Она объявила о возвращении в Chanel в качестве амбассадора бренда. Это произошло после дебюта Матье Блази на должности нового креативного директора Дома.

Кидман появилась на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже (Франция), где ее поддерживали дети. Это было второе публичное появление актрисы после подтверждения расторжения брака.

Напомним, о разводе Николь Кидман и Кита Урбана стало известно на прошлой неделе. По сообщениям СМИ, на фоне расставания звезды распространились слухи о новых отношениях музыканта с более молодой женщиной из музыкальной индустрии.

Фокус также писал, что Николь Кидман получила 306 дней в году с детьми в соответствии с соглашением об опеке, а Кит Урбан — только 59. Отец будет видеть дочерей только на выходных, раз в две недели.