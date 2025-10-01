Николь Кидман подала в суд на развод: звезда потребовала "необычных условий" опеки над общими детьми, — Daily Mail

58-летняя актриса Николь Кидман подала на развод с 57-летним музыкантом Китом Урбаном после почти 20 лет брака. Звезда потребовала "необычных" условий опеки над их двумя общими детьми.

Николь Кидман хочет значительной опеки над 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет — совместными детьми супругов. Эксклюзивные подробности развода звездной пары опубликовало издание Daily Mail.

Судебные документы, которые удалось получить корреспондентам медиа, демонстрируют, что Кидман договорилась с Урбаном об определенном плане опеки над детьми, по которому Николь получает 306 дней в году. Зато Кит будет находиться с детьми только 59 дней.

"Кот будет иметь детей с 10 утра в субботу до 6 вечера в воскресенье каждые две недели, а Николь будет присматривать за ними остальное время", — рассказало издание.

Николь Кидман со старшей дочерью Фото: Getty Images

Также супруги поделили между собой "особые события" в календаре. Большие праздничные дни каждый из членов пары будет проводить со своими дочерьми: дочери будут с Николь Кидман на День матери и Пасху, а с Китом Урбаном — на День отца и День благодарения.

Документы также раскрывают, что родители будут совместно принимать важные решения относительно общих дочерей. При этом ни одна из сторон не будет получать ежемесячного пособия на воспитание детей, поскольку отец "уже оплатил" все свои обязательства по содержанию детей.

Развод Николь Кидман с Китом Урбаном: что известно

Николь Кидман разводится с Китом Урбаном Фото: Getty Images

Согласно документам, которые удалось получить корреспондентам Fox News, именно Николь Кидман стала инициатором развода: звезда подала в суд на разрыв.

Основанием для развода звезда указала "непримиримые разногласия", указав "пороговые трудности" после более 19 лет супружеской жизни. В заявлении также Кидман, обладательница премии "Оскар", просила предоставить ей "абсолютный развод" на последнем слушании.

Новость о том, что Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака, стала известной 30 сентября. Медиа Daily Mail сообщало со ссылкой на инсайдеров, что Кидман была якобы "застигнута врасплох" разрывом с мужем.

