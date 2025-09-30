СМИ назвали королевскую пару, которая никогда не разведется (фото, видео)

Лорд Николас Виндзор и его супруга расстались, но продолжают быть в браке. Инсайдеры говорят, что причина очень банальна: они консервативны и не любят скандалы.

Лорд Николас, член королевской семьи Великобритании, племянник покойной королевы Елизаветы и младший сын герцога Кентского, невольно оказался в центре слухов, когда на похоронах своей матери появился без своей супруги Паолы. Инсайдеры подтвердили, что они давно разошлись, но никогда не разведутся, пишет Express.

Фото: The Royal Family

Настоящая причина, по которой эта королевская пара "никогда не разведется", несмотря на шокирующее расставание, по словам источника, очень прозаична: "Они очень консервативны и не любят разводов".

Сообщается, что пара уже некоторое время живет раздельно.

"Это очень грустно, но пара уже некоторое время живет раздельно. Они больше не ходят вместе на семейные мероприятия. Оба очень консервативны и не выносят развод, так что, судя по всему, они никогда не разведутся", - рассказал друг семьи.

Неизвестно, когда именно пара рассталась и какова была причина расставания.

Хотя сам лорд Николас не объявлял об этом, отсутствие Паолы на похоронах ее свекрови, герцогини Кентской, где присутствовали 49 членов королевской семьи Великобритании, было очень заметным.

Друг семьи подтвердил, что пара действительно рассталась. Это произошло спустя 19 лет после их свадьбы в 2006 году. Это была первая свадьба члена королевской семьи по католическому обряду со времен правления королевы Марии I в XVI веке.

Похороны герцогини Кентской, на которые не явилась ее невестка

Королевская семья пока не прокомментировала этот вопрос.

Хотя лорд Николас и Паола, возможно, и не разведутся, многие другие королевские пары уже разводились.

К ним относятся король Чарльз, когда он был принцем Уэльским, и его первая жена Диана, принцесса Уэльская, принц Эндрю и Сара Фергюсон, а также принцесса Анна и ее первый муж капитан Марк Филлипс. Но, видимо, покойный племянник королевы Елизаветы будет всеми силами избегать скандала, которым неизбежно сопровождаются разводы членом королевской семьи.

Напомним, также на похоронах герцогини Кентской отсутствовала королева Камилла, но по уважительной причине – оказалось, что она заболела в Шотландии.

Зато друг друга поддерживали король Чарльз и Кейт Миддлтон. Журналисты отметили, что они не отходили друг от друга.