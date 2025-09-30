ЗМІ назвали королівську пару, яка ніколи не розлучиться (фото, відео)

Лорд Ніколас Віндзор і його дружина розлучилися, але продовжують бути в шлюбі. Інсайдери кажуть, що причина дуже банальна: вони консервативні і не люблять скандалів.

Лорд Ніколас, член королівської сім'ї Великої Британії, племінник покійної королеви Єлизавети і молодший син герцога Кентського, мимоволі опинився в центрі чуток, коли на похоронах своєї матері з'явився без своєї дружини Паоли. Інсайдери підтвердили, що вони давно розійшлися, але ніколи не розлучаться, пише Express.

Лорд Ніколас Віндзор і його дружина Паола розлучилися, але ніколи не розлучаться Фото: The Royal Family

Справжня причина, через яку ця королівська пара "ніколи не розлучиться", незважаючи на шокуюче розставання, за словами джерела, дуже прозаїчна: "Вони дуже консервативні і не люблять розлучень".

Повідомляється, що пара вже деякий час живе окремо.

"Це дуже сумно, але пара вже деякий час живе окремо. Вони більше не ходять разом на сімейні заходи. Обидва дуже консервативні і не виносять розлучення, тож, судячи з усього, вони ніколи не розлучаться", — розповів друг сім'ї.

Невідомо, коли саме пара розлучилася і яка була причина розставання.

Хоча сам лорд Ніколас не оголошував про це, відсутність Паоли на похороні її свекрухи, герцогині Кентської, де були присутні 49 членів королівської сім'ї Великої Британії, була дуже помітною.

Друг сім'ї підтвердив, що пара дійсно розлучилася. Це сталося через 19 років після їхнього весілля 2006 року. Це було перше весілля члена королівської сім'ї за католицьким обрядом з часів правління королеви Марії I в XVI столітті.

Похорон герцогині Кентської, на який не з'явилася її невістка

Королівська сім'я поки що не прокоментувала цього питання.

Хоча лорд Ніколас і Паола, можливо, і не розлучаться, багато інших королівських пар уже розлучалися.

До них належать король Чарльз, коли він був принцом Уельським, і його перша дружина Діана, принцеса Уельська, принц Ендрю і Сара Фергюсон, а також принцеса Анна та її перший чоловік капітан Марк Філліпс. Але, мабуть, покійний племінник королеви Єлизавети буде всіма силами уникати скандалу, яким неминуче супроводжуються розлучення членів королівської сім'ї.

Нагадаємо, також на похороні герцогині Кентської була відсутня королева Камілла, але з поважної причини — виявилося, що вона захворіла в Шотландії.

Натомість один одного підтримували король Чарльз і Кейт Міддлтон. Журналісти зазначили, що вони не відходили один від одного.