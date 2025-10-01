Ніколь Кідман подала до суду на розлучення: зірка зажадала "незвичайних умов" опіки над спільними дітьми, — Daily Mail

58-річна акторка Ніколь Кідман подала на розлучення з 57-річним музикантом Кітом Урбаном після майже 20 років шлюбу. Зірка зажадала "незвичайних" умов опіки над їхніми двома спільними дітьми.

Ніколь Кідман хоче значної опіки над 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт Маргарет — спільними дітьми подружжя. Ексклюзивні подробиці розлучення зіркової пари опублікувало видання Daily Mail.

Судові документи, які вдалося отримати кореспондентам медіа, демонструють, що Кідман домовилася з Урбаном про певний план опіки над дітьми, за яким за яким Ніколь отримує 306 днів на рік. Натомість Кіт перебуватиме з дітьми лише 59 днів.

"Кіт буде мати дітей з 10 ранку в суботу до 6 вечора в неділю кожні два тижні, а Ніколь буде доглядати за ними решту часу", — розповіло видання.

Ніколь Кідман зі старшою донькою Фото: Getty Images

Також подружжя поділило між собою "особливі події" у календарі. Великі святкові дні кожен з членів пари проводитиме зі своїми доньками: доньки будуть з Ніколь Кідман на День матері та Великдень, а з Кітом Урбаном — на День батька та День подяки.

Документи також розкривають, що батьки будуть спільно приймати важливі рішення щодо спільних доньок. При цьому жодна зі сторін не отримуватиме щомісячної допомоги на виховання дітей, оскільки батько "вже сплатив" усі свої зобов'язання щодо утримання дітей.

Розлучення Ніколь Кідман з Кітом Урбаном: що відомо

Ніколь Кідман розлучається з Кітом Урбаном Фото: Getty Images

Відповідно до документів, які вдалося отримати кореспондентам Fox News, саме Ніколь Кідман стала ініціаторкою розлучення: зірка подала до суду на розрив.

Підставою для розлучення зірка вказала "непримиренні розбіжності", вказавши "порогові труднощі" після понад 19 років подружнього життя. У заяві також Кідман, володарка премії "Оскар", просила надати їй "абсолютне розлучення" на останньому слуханні.

Новина про те, що Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучаються після 19 років шлюбу, стала відомою 30 вересня. Медіа Daily Mail повідомляло з посиланням на інсайдерів, що Кідман була нібито "заскочена зненацька" розривом із чоловіком.

