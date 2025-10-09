Ніколь Кідман після розлучення: акторка дебютує з новою зачіскою та повертається в Chanel (фото)

Акторка Ніколь Кідман представила нову зачіску після розриву з музикантом Кітом Урбаном, із яким прожила 19 років. Водночас вона повідомила про повернення до статусу амбасадорки модного дому Chanel.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, цього тижня 58-річна акторка з’явилася з новим образом — рваним чубчиком, м’якими хвилями та відтінком полуничного блонду. Перукарка Джей Едвардс, засновниця салонів "Edwards & Co", у коментарі журналу "Elle" зазначила, що це приклад "розслабленої старої грошової енергії", якої прагнуть багато людей.

За її словами, волосся Кідман виглядає "надзвичайно здоровим і легко вкладеним".

"Цей образ відрізняється м’якістю та плавністю кольору, а форма здається незавершеною, проте ретельно продуманою", — сказала Едвардс.

Полуничний блонд Кідман Фото: Скриншот

Вона також підкреслила, що полуничний блонд є "вдалим вибором для відтінку її шкіри та кольору очей", а загальний результат — "гламур, який випромінює впевненість та розкіш".

Реакція шанувальників Ніколь Кідман

Новий стиль Кідман отримав схвальні відгуки в соціальних мережах. Шанувальники масово підтримали акторку після новини про її розлучення з Урбаном.

"Як Кіт Урбан міг покинути таку талановиту жінку?" — написав один із користувачів у коментарях під її публікацією.

"Сяйво справжнє", — додав інший, а ще один прокоментував: "Кіт хто? Продовжуй вражати, королево!"

Навіть австралійська телеведуча Катріона Раунтрі висловила підтримку Кідман, зазначивши: "Ми повністю вас підтримуємо! Ідеальний вибір".

Після розриву акторка зосередилася на професійних проєктах. Вона оголосила про повернення до Chanel як амбасадорка бренду. Це сталося після дебюту Матьє Блазі на посаді нового креативного директора Дому.

Кідман з’явилася на показі Chanel у межах Тижня моди в Парижі (Франція), де її підтримували діти. Це була друга публічна поява акторки після підтвердження розірвання шлюбу.

Нагадаємо, про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана стало відомо минулого тижня. За повідомленнями ЗМІ, на тлі розставання зірки поширилися чутки про нові стосунки музиканта з молодшою жінкою з музичної індустрії.

Фокус також писав, що Ніколь Кідман отримала 306 днів на рік з дітьми відповідно до угоди про опіку, а Кіт Урбан — лише 59. Батько бачитиме доньок лише на вихідних, раз на два тижні.