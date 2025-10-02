Розлучення Ніколь Кідман після 19 років шлюбу: Кіту Урбану доведеться зводити тату, — ЗМІ

Для кантрі-музиканта Кіта Урбана розрив стосунків з зіркою кіно Ніколь Кідман може обернутись не лише душевним, але й фізичним болем. На його тілі залишаються "дуже незручні татуювання", присвячені колишній дружині.

Зіркова пара шокувала шанувальників новиною про розлучення після 19 років шлюбу. Урбан і Кідман роками підтримували популярність одне одного, але останні три місяці, за чутками, провели окремо через те, що стосунки між ними "охолонули". Про це йдеться у матеріалі Daily Mirror від 2 жовтня.

Повідомляється, що 30 вересня Кідман подала на розлучення попри те, що за кілька днів до цього її бачили з обручкою на пальці. За даними ЗМІ, цього вимагав 57-річний Урбан, який виїхав з сімейного будинку. Розрив їхніх стосунків описують як "неминучий".

Однак перед музикантом маячить перспектива не лише тяганини з розлученням, але й болісне видалення татуювань з тіла. Він має кілька татуювань, зроблених на честь кінозірки, включно з одним, що надсилає до її пікантної ролі у фільмі "Хороша погана дівчинка" 2024 року. Чоловік наніс на задні частину шиї слово "babygirl" (назва в оригіналі), щоб публічно підтримати дружину.

У кінострічці, про яку йдеться, лауреатка "Оскара" зіграла роль впливової гендиректорки, яка ставить під загрозу кар'єру і сім'ю, опиняючись у пастці задоволення. Сюжет побудований навколо її роману з набагато молодшим стажером.

"У нього насправді є татуювання "babygirl" на потилиці. Кіт не має права називати нікого іншим "babygirl". Але тепер, через фільм, це набуло іншого значення. Тож він каже: "Ні, я все ще маю повне право на babygirl"", — зазначала в одному з інтерв'ю акторка.

Фото Ніколь Кідман з Кітом Урбаном Фото: Instagram nicolekidman

Це татуювання — не єдине, присвячене Кідман. Також він набив її ім'я на правому біцепсі, дизайн цього тату містить серце та кельтські вузли. Окрім того, на пальцях правої руки він наніс "Mary" — друге ім'я дружини, а в інших місцях на його тілі є її ініціали "NMK". Зокрема, він перекрив ініціалами татуювання, яке також мала його колишня обраниця — супермодель Нікі Тейлор.

І Кідман, і Урбан мають парне татуювання "amor vincit omnia", що з латинської означає "любов перемагає все". Хоча на розлучення подала кінозірка, зі слів неназваного джерела, донедавна вона намагалася врятувати свій шлюб. Однак їй не вдалося цього зробити, адже музикант вже закінчив стосунки для себе.

У виданні припустили, що після оприлюднення угоди про опіку над дітьми стосунки між колишнім подружжям загострились. Пара має двох доньок: 17-річну Сандей і 15-річну Фейт.

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Ніколь Кідман отримала 306 днів на рік з дітьми відповідно до угоди про опіку, а Кіт Урбан — лише 59. Батько бачитиме доньок лише на вихідних раз на два тижні.

У Daily Mail з посиланням на інсайдерів передавали, що зіркова пара майже не бачилась через щільний графік гастролів та зйомок. Попри те, що на публіці Кідман і Урбан виглядали як щаслива пара, акторка щомісяця платила за розкішний будинок у Лондоні й залишилась там навіть після того, як робота над однією зі стрічок закінчилась.