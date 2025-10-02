Развод Николь Кидман после 19 лет брака: Киту Урбану придется сводить тату, — СМИ

Для кантри-музыканта Кита Урбана разрыв отношений со звездой кино Николь Кидман может обернуться не только душевной, но и физической болью. На его теле остаются "очень неудобные татуировки", посвященные бывшей жене.

Звездная пара шокировала поклонников новостью о разводе после 19 лет брака. Урбан и Кидман годами поддерживали популярность друг друга, но последние три месяца, по слухам, провели отдельно из-за того, что отношения между ними "остыли". Об этом говорится в материале Daily Mirror от 2 октября.

Сообщается, что 30 сентября Кидман подала на развод несмотря на то, что за несколько дней до этого ее видели с обручальным кольцом на пальце. По данным СМИ, этого требовал 57-летний Урбан, который уехал из семейного дома. Разрыв их отношений описывают как "неизбежный".

Однако перед музыкантом маячит перспектива не только тяжбы с разводом, но и мучительное удаление татуировок с тела. Он имеет несколько татуировок, сделанных в честь кинозвезды, включая одну, отсылающую к ее пикантной роли в фильме "Хорошая плохая девочка" 2024 года. Мужчина нанес на заднюю часть шеи слово "babygirl" (название в оригинале), чтобы публично поддержать жену.

В киноленте, о которой идет речь, лауреат "Оскара" сыграла роль влиятельного гендиректора, которая ставит под угрозу карьеру и семью, оказываясь в ловушке удовольствия. Сюжет построен вокруг ее романа с гораздо более молодым стажером.

"У него на самом деле есть татуировка "babygirl" на затылке. Кот не имеет права называть никого другим "babygirl". Но теперь, из-за фильма, это приобрело другое значение. Так что он говорит: "Нет, я все еще имею полное право на babygirl"", — отмечала в одном из интервью актриса.

Фото Николь Кидман с Китом Урбаном Фото: Instagram nicolekidman

Эта татуировка — не единственная, посвященная Кидман. Также он набил ее имя на правом бицепсе, дизайн этого тату содержит сердце и кельтские узлы. Кроме того, на пальцах правой руки он нанес "Mary" — второе имя жены, а в других местах на его теле есть ее инициалы "NMK". В частности, он перекрыл инициалами татуировку, которую также имела его бывшая избранница — супермодель Ники Тейлор.

И Кидман, и Урбан имеют парную татуировку "amor vincit omnia", что с латинского означает "любовь побеждает все". Хотя на развод подала кинозвезда, по словам неназванного источника, до недавнего времени она пыталась спасти свой брак. Однако ей не удалось этого сделать, ведь музыкант уже закончил отношения для себя.

В издании предположили, что после обнародования соглашения об опеке над детьми отношения между бывшими супругами обострились. Пара имеет двух дочерей: 17-летнюю Сандей и 15-летнюю Фейт.

Напомним, в СМИ передавали, что Николь Кидман получила 306 дней в году с детьми в соответствии с соглашением об опеке, а Кит Урбан — только 59. Отец будет видеть дочерей только на выходных раз в две недели.

В Daily Mail со ссылкой на инсайдеров передавали, что звездная пара почти не виделась из-за плотного графика гастролей и съемок. Несмотря на то, что на публике Кидман и Урбан выглядели как счастливая пара, актриса ежемесячно платила за роскошный дом в Лондоне и осталась там даже после того, как работа над одной из лент закончилась.