Розкрита причина смерті оскароносної легенди кіно Даян Кітон

Родина Даян Кітон поділилася причиною смерті легендарної акторки у зворушливій данині пам'яті після того, як володарка "Оскара" померла 11 жовтня 2025 року.

Зірка фільмів "Хрещений батько" та "Енні Голл" пішла з життя у віці 79 років після того, як її здоров'я швидко погіршилося, підтвердила її родина. Вони опублікували заяву для People, у якій розкрили причину смерті – пневмонія.

Померла Даян Кітон

"Родина Кітон дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали останніми днями від імені своєї коханої Даян, яка померла від пневмонії 11 жовтня. Вона любила своїх тварин і була непохитною у своїй підтримці громади, що залишилася без житла, тому будь-які пожертви на її пам'ять до місцевого продовольчого банку або притулку для тварин будуть чудовою та дуже цінною даниною їй", — йдеться в заяві.

Джерело повідомило, що здоров'я Кітон "дуже раптово погіршилося, що було боляче для всіх, хто її любив".

Даян Кітон Фото: Getty Images

"В останні місяці вона була оточена лише найближчою родиною, яка вирішила тримати все в таємниці". Навіть давні друзі не були повністю обізнані з тим, що відбувається", — додали рідні покійної легенди кіно.

Коли в неділю стало відомо про її смерть, родина акторки опублікувала лише коротку заяву з проханням про конфіденційність у "цю велику хвилину смутку".

У знаменитості залишилися двоє дітей: 29-річний Декстер та 25-річний Дюк Кітон.

Даян Кітон Фото: Getty Images

Даян Кітон отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Енні Голл", де знімалася разом з режисером фільму Вуді Алленом. Багато хто припускав, що фільм насправді заснований на реальних стосунках пари.

Акторка сказала The New York Times у 1977 році: "Це неправда, але в цьому є елементи правди".

