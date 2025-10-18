Померла відома акторка Саманта Еггар, зірка фільму "Колекціонер" (фото)

Відома голлівудська зірка, найбільш відома своїми ролями у фільмах "Колекціонер" та "Доктор Дуліттл", Саманта Еггар померла у віці 86 років.

Її дочка, акторка Дженна Стерн, підтвердила новину, повідомивши, що Саманта пішла з життя у своєму будинку в Шерман-Оукс у середу, 15 жовтня. Про це пише Variety.

Померла Саманта Еггар

Хоча причина смерті не розголошується, Дженна розповіла, що її мати боролася з важкою хворобою протягом останніх п'яти років, але "прожила довге, казкове життя".

"Красива, розумна та достатньо сильна, щоб бути захопливо вразливою… Саманта Еггар (1939-2025). Моя мама померла в середу ввечері. Мирно та тихо в оточенні родини. Я була поруч з нею… тримала її за руку, кажучи їй, як сильно її любили. Це було прекрасно. Це був привілей", — написала донька акторки.

Саманта Еггар Фото: Getty Images

Хто така Саманта Еггар

Знаменитість отримала номінацію на "Оскар" за роль разом із Теренсом Стемпом у фільмі "Колекціонер" (1965) — стрічку, яка принесла їй міжнародну славу.

Вона знялася разом зі знаменитим Кері Грантом у фільмі "Іди, не біжи" та продемонструвала свої музичні таланти у фільмі "Доктор Дуліттл" (1967) разом із Рексом Гаррісоном.

До 1970-х та 1980-х років Саманта закріпила свій статус культової акторки в жанрі жахів. Вона з'явилася у фільмах "Мертві живі!" (1972), "Ім'я для зла" (1973), "Моторошний" (1977) та "Штори" (1983).

Її роль у фільмі Девіда Кроненберга "Виводок" (1979) залишається однією з її найвідоміших.

Саманта Еггар Фото: Getty Images

Еггар народилася 5 березня 1939 року в Гемпстеді, Лондон. У зірки екрану залишилися діти Ніколас та Дженна, онуки Ізабель, Чарлі та Калла.

