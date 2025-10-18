Умерла известная актриса Саманта Эггар, звезда фильма "Коллекционер" (фото)

Известная голливудская звезда, наиболее известная своими ролями в фильмах "Коллекционер" и "Доктор Дулиттл", Саманта Эггар умерла в возрасте 86 лет.

Ее дочь, актриса Дженна Стерн, подтвердила новость, сообщив, что Саманта ушла из жизни в своем доме в Шерман-Оукс в среду, 15 октября. Об этом пишет Variety.

Умерла Саманта Эггар

Хотя причина смерти не разглашается, Дженна рассказала, что ее мать боролась с тяжелой болезнью в течение последних пяти лет, но "прожила долгую, сказочную жизнь".

"Красивая, умная и достаточно сильная, чтобы быть захватывающе уязвимой... Саманта Эггар (1939-2025). Моя мама умерла в среду вечером. Мирно и тихо в окружении семьи. Я была рядом с ней... держала ее за руку, говоря ей, как сильно ее любили. Это было прекрасно. Это была привилегия", — написала дочь актрисы.

Саманта Эггар Фото: Getty Images

Кто такая Саманта Эггар

Знаменитость получила номинацию на "Оскар" за роль вместе с Теренсом Стэмпом в фильме "Коллекционер" (1965) — ленту, которая принесла ей международную славу.

Она снялась вместе со знаменитым Кэри Грантом в фильме "Иди, не беги" и продемонстрировала свои музыкальные таланты в фильме "Доктор Дулиттл" (1967) вместе с Рексом Харрисоном.

К 1970-м и 1980-м годам Саманта закрепила свой статус культовой актрисы в жанре ужасов. Она появилась в фильмах "Мертвые живы!" (1972), "Имя для зла" (1973), "Жуткий" (1977) и "Шторы" (1983).

Ее роль в фильме Дэвида Кроненберга "Выводок" (1979) остается одной из ее самых известных.

Саманта Эггар Фото: Getty Images

Эггар родилась 5 марта 1939 года в Хэмпстеде, Лондон. У звезды экрана остались дети Николас и Дженна, внуки Изабель, Чарли и Калла.

