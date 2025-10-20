Помер гітарист і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко

У віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник групи Green Grey Андрій Яценко.

Про смерть артиста йдеться на його сторінці в соцмережі, де розміщено фото з чорною стрічкою. Інформацію підтвердили також інші учасники гурту Green Grey, оновивши обкладинку своєї сторінки на фото зі свічкою.

Що стало причиною смерті артиста, не повідомляють.

Андрію Яценку було 55 років Фото: Скриншот

Зовсім недавно артист публікував анонс українського перекладу пісні "Під дощем".

Крім того, гурт готувався до концертів містами України. Наприклад, 25 жовтня вони збиралися виступити в Харкові.

Гурт Green Grey планував тур Фото: Скриншот

Андрій Яценко: біографія

Андрій Яценко народився 25 грудня 1969 року в Києві. Гурт Green Grey він заснував навесні 1993 року. Вона грає в стилях фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Музикант був відомий під псевдонімом Дизель (Diezel). У колективі він грав на гітарі, виступав як композитор і продюсер.

Відео дня

Колектив став першим в історії сучасної української музики, кого нагороджено премією MTV Europe Music Awards у Лондоні 1996 року і в Берліні 2009 року.

У 1996 році вийшла одна з найзнаменитіших пісень гурту — "Під дощем". Серед інших хітів — "Мазафака", "Емігрант", "Стереосистема", "Той день".

Якщо раніше гурт виступав проти дерусифікації, то після початку повномасштабного вторгнення вони почали перекладати свої пісні українською мовою.

У квітні 2022 року тоді ще 52-річний Андрій Яценко вступив до ЗСУ. Він говорив, що бачить себе корисним зі зброєю в руках і розуміє, що війна закінчиться не скоро, а значить треба допомагати. Дизель підписав контракт із батальйоном "Мрія". Він служив у підрозділі протиповітряної оборони.

Артист неодноразово говорив, що війна вплинула на його світогляд. За його словами, повномасштабне вторгнення РФ стало для нього "моментом мобілізації". Гурт Green Grey він називав соціальним, оскільки був упевнений, що колектив не повинен залишатися осторонь того, чим живе країна.

У своїх останніх інтерв'ю Дизель неодноразово зазначав, що війна змінила його світогляд. Він говорив, що вторгнення Росії стало для нього "моментом мобілізації", а служба в ТРО допомогла зрозуміти, як важливо підтримувати Україну не тільки музикою, а й діями.

У нього залишилася дружина — співачка Євгенія Фара.

Рідні та колеги поки ніяк не коментують смерть Андрія.

У 2022 році Яценко підписав контракт на військову службу Фото: Скриншот

Смерть артиста стала шоком для його шанувальників. У соцмережах вони пишуть про те, що не можуть повірити в те, що трапилося, і задаються питанням, що сталося, адже нічого не віщувало біди.

Нагадаємо, 2021 року виступ рок-гурту Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасували через пісню російською мовою.

Напередодні стало відомо, що помер співзасновник і гітарист легендарного гурту Limp Bizkit Сем Ріверс.