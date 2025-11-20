Рада повідомила про смерть нардепа: чим запам'ятався Віталій Дробінський

Народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський помер у віці 89 років. Він був почесним громадянином міста Умань Черкаської області.

Про смерть народного депутата Віталія Дробінського повідомили 19 листопада на офіційній сторінці Верховної Ради в Facebook. В парламенті зазначили, що Віталій Григорович був у Раді членом комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I скликання Віталія Григоровича Дробінського", — йдеться в дописі.

Помер Віталій Дробінський: що про нього відомо

Віталій Дробінський народився 28 лютого 1936 року здобув вищу освіту за спеціальністю інженера-електрика в Українській сільськогосподарській академії. Він був генеральним директором Уманського виробничого об'єднання "Мегомметр", та трудовий колектив висунув його кандидатом у народні депутати.

18 березня 1990 року Віталій Дробінський був обраний народним депутатом України, набравши в другому турі голосування 52.76% голосів виборців. Колишній парламентар був одружений і мав двох дітей.

Після завершення каденції нардепа Дробінський розбудовував приладобудівну галузь і у 2008 році отримав звання почесного громадянина міста Умань.

У 2008 році Дробінському присвоєно звання почесного громадянина Умані Фото: Уманська міська рада

