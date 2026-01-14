Умер народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов: первые подробности

Первым о смерти нардепа сообщил его коллега по фракции Жан Беленюк. До избрания в Верховную Раду Александр Кабанов был сценаристом Студии "Квартал 95".

В своем посте Беленюк не рассказал, что стало причиной смерти 52-летнего парламентария.

Смерть Кабанова подтвердил и народный депутат от "Европейской Солидарности Алексей Гончаренко. Как и Беленюк, в подробности он не вдавался.

Александр Кабанов: что о нем известно

Кабанов родился 6 августа 1973 года в Запорожье. Она закончил местный медицинский институт по специальности "врач-психотерапевт", а затем закончил Запорожский национальный университет, где получил второе высшее образование на факультете финансов.

У него также есть диплом московской медицинской академии имени И. М. Сеченова по специальности "Психотерапия", сообщает ресурс "Обранці".

Відео дня

До того, как стать народным депутатом, номером 87 в списке партии "Слуга народа", Кабанов работал детским психотерапевтом, а затем с 1999 по 2006 год – на запорожской ТРК "Алекс". В 2002-2008 годах он был тренером в компании "Современные психотехнологии", а с 2000-го по 2008 год – тренером по нейролингвистическому программированию.

На момент избрания в парламент Кабанов работал сценаристом Студии "Квартал 95".

Новость дополняется.