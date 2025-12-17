Александра Корниенко избрали новым главой партии "Слуга народа": что о нем известно

Партия "Слуга народа" определилась с новым руководителем. Председателем политической силы избрали первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко.

Как сообщает депутат партии "Слуга народа" Давид Арахамия, соответствующее решение было принято во время внутреннего партийного голосования. По его словам, члены партии поддержали кандидатуру Александра Корниенко, который сейчас занимает должность первого вице-спикера парламента.

"Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения", — добавил в своей публикации политик.

Стоит отметить, что в своих социальных сетях новый глава "Слуги народа" пока не комментировал свое назначение.

