Олександра Корнієнка обрали новим головою партії "Слуга народу": що про нього відомо

Партія "Слуга народу" визначилася з новим керівником. Головою політичної сили обрали першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Як повідомляє депутат партії "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідне рішення було ухвалене під час внутрішнього партійного голосування. За його словами, члени партії підтримали кандидатуру Олександра Корнієнка, який нині обіймає посаду першого віцеспікера парламенту.

"Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення", — додав у своїй публікації політик.

Варто зазначити, що у своїх соціальних мережах новий очільник "Слуги народу" поки не коментував своє призначення.

Що відомо про Олександра Корнієнка

Олександр Корнієнко — український державний діяч і парламентар, який з 2021 року обіймає посаду першого віцеспікера Верховної Ради 9 скликання, повідомляє портал "Чесно". Зокрема, він народився 12 травня 1984 року в Києві, здобув освіту за спеціальністю "хімічні технології" у НТУУ "КПІ", а також проходив навчання у Вісбаденській академії психотерапії в Німеччині.

До приходу у політику Корнієнко займався різними сферами професійної діяльності: працював політтехнологом, бізнес-консультантом та тренером, керував проєктами у музичній індустрії та молодіжними громадськими ініціативами. Він активно долучався до виборчих кампаній, зокрема очолював партійний штаб "Слуги народу" під час парламентських виборів 2019 року та координував волонтерський рух "ЗеКоманда".

У парламенті Корнієнко займав ключові позиції, очолював Лічильну комісію, був першим заступником голови фракції та керував підкомітетом з організації державної влади та містобудування. Він виступав автором і співавтором резонансних законопроєктів, серед яких №12414 (2025) щодо обмеження незалежності НАБУ та САП, а також містобудівна реформа 2022 року (#5655), яка зменшувала роль громадськості у прийнятті рішень щодо забудови.

У 2025 році Корнієнка призначили головою Наглядової ради Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. До помітних епізодів його політичної біографії належить інцидент 2020 року, коли він опинився в центрі критики через невдалі висловлювання на адресу колег по фракції, за що згодом перепрошував.

Раніше нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела, припускав, що новим головою партії "Слуга народу" стане Олександр Корнієнко.

Також Фокус писав, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з партією "Слуга народу" підіймалися "чутливі питання".