Хто стане новим головою "Слуги народу": Гончаренко розкрив ім'я потенційного лідера

Першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка можуть призначити новим головою партії "Слуга народу". Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела.

Як написав Гончаренко, його співрозмовники стверджують, що саме Корнієнко має очолити "Слугу народу". Він уточнив, що 17 грудня заплановано з’їзд партії, на якому й мають ухвалити рішення щодо керівництва. За його словами, чинна голова Олена Шуляк перебуває на цій посаді вже два терміни, тому в політичній силі готуються до зміни очільника.

Інформацію про дату з’їзду підтвердив і народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він повідомив, що з’їзд партії "Слуга народу" запланований на 17 грудня, де мають обрати нового голову політсили. У своєму коментарі депутат зазначив, що партія шукатиме заміну чинній очільниці та висловив сподівання, що Михайло Федоров не стане кандидатом на цю посаду, оскільки, за його словами, призначення його на керівництво партією було б помилковим через нинішній стан політичної сили.

Варто зауважити, що наразі припущення Олексія Гончаренка, Корнієнко не коментував.

Що відомо про Олександра Корнієнка

За даними порталу "Чесно", Олександр Корнієнко — український політик, народний депутат Верховної Ради 9 скликання та перший віцеспікер парламенту з 2021 року. Народився 12 травня 1984 року в Києві, закінчив НТУУ "КПІ" за спеціальністю "хімічні технології" та навчався у Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина).

Олександр Корнієнко Фото: Facebook

До політичної кар’єри Корнієнко працював політтехнологом, бізнес-тренером і консультантом із розвитку, займався продюсуванням і менеджментом у музичній сфері, а також очолював молодіжні громадські проєкти. Він брав участь у низці виборчих кампаній, зокрема керував штабом партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року та координував волонтерський проєкт "ЗеКоманда".

У Верховній Раді Корнієнко очолював Лічильну комісію, був першим заступником голови фракції та керував підкомітетом з питань організації державної влади та містобудування. Він також ініціював і підтримував резонансні законопроєкти, зокрема №12414 2025 року, який обмежував незалежність НАБУ та САП, та містобудівну реформу 2022 року (#5655), що зменшувала участь громадськості у рішеннях щодо забудови.

У 2025 році його призначили головою Наглядової ради Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Серед резонансних випадків у кар’єрі — інцидент 2020 року, коли він потрапив у скандал через невдалі висловлювання на адресу колег по фракції, за що пізніше перепросив.

