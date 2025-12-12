Кто станет новым главой "Слуги народа": Гончаренко раскрыл имя потенциального лидера

Первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко могут назначить новым председателем партии "Слуга народа". Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

Как написал Гончаренко, его собеседники утверждают, что именно Корниенко должен возглавить "Слугу народа". Он уточнил, что 17 декабря запланирован съезд партии, на котором и должны принять решение относительно руководства. По его словам, действующий председатель Елена Шуляк находится на этой должности уже два срока, поэтому в политической силе готовятся к смене руководителя.

Информацию о дате съезда подтвердил и народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он сообщил, что съезд партии "Слуга народа" запланирован на 17 декабря, где должны избрать нового председателя политсилы. В своем комментарии депутат отметил, что партия будет искать замену действующей руководительнице и выразил надежду, что Михаил Федоров не станет кандидатом на эту должность, поскольку, по его словам, назначение его на руководство партией было бы ошибочным из-за нынешнего состояния политической силы.

Стоит заметить, что пока предположения Алексея Гончаренко, Корниенко не комментировал.

Что известно об Александре Корниенко

По данным портала "Честно", Александр Корниенко — украинский политик, народный депутат Верховной Рады 9 созыва и первый вице-спикер парламента с 2021 года. Родился 12 мая 1984 года в Киеве, окончил НТУУ "КПИ" по специальности "химические технологии" и учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия).

Александр Корниенко Фото: Facebook

До политической карьеры Корниенко работал политтехнологом, бизнес-тренером и консультантом по развитию, занимался продюсированием и менеджментом в музыкальной сфере, а также возглавлял молодежные общественные проекты. Он участвовал в ряде избирательных кампаний, в частности руководил штабом партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года и координировал волонтерский проект "ЗеКоманда".

В Верховной Раде Корниенко возглавлял Счетную комиссию, был первым заместителем председателя фракции и руководил подкомитетом по вопросам организации государственной власти и градостроительства. Он также инициировал и поддерживал резонансные законопроекты, в частности №12414 2025 года, который ограничивал независимость НАБУ и САП, и градостроительную реформу 2022 года (#5655), которая уменьшала участие общественности в решениях по застройке.

В 2025 году его назначили председателем Наблюдательного совета Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Среди резонансных случаев в карьере — инцидент 2020 года, когда он попал в скандал из-за неудачных высказываний в адрес коллег по фракции, за что позже извинился.

