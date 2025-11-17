Коррупционный скандал с Миндичем стал причиной внутренних конфликтов в "Слуге народа", — СМИ

Во фракции "Слуга народа" обострились внутренние конфликты из-за резонансного дела бизнесмена и медиаменеджера Тимура Миндича. Депутаты чувствуют себя обманутыми дважды, что создает угрозу стабильности монобольшинства.

По данным РБК-Украина, ряд депутатов считает, что их ввели в заблуждение дважды: сначала о необходимости голосования за закон, который ограничивает независимость НАБУ и САП, а затем — относительно информации в медиа о возможной связи антикоррупционных органов с Миндичем и министром Чернышевым, которую якобы пытались подать как фейк.

"Получается, все, что антикоррупционные органы говорили в течение месяцев, оказывается правдой?" — комментируют ситуацию рядовые нардепы.

Источники издания отмечают, что нарушение внутренней дисциплины во фракции может привести к тому, что депутаты будут отказываться голосовать по указанию руководства или даже покинут фракцию. Это особенно критично для монобольшинства, которое официально насчитывает 229 депутатов, но фактически обеспечивает около 170-180 голосов.

Обсуждение ситуации во фракционных чатах пока ограничено из-за опасений утечек информации в медиа, однако в закрытых группах дискуссии значительно активнее. Впрочем, пока не зафиксировано намерений депутатов покинуть фракцию.

Реальные настроения станут понятнее после сбора парламентариев в Киеве в ближайшие дни. Источники сообщают, что на Банковой якобы возник конфликт с главой фракции Давидом Арахамией, который годами выполнял роль парламентского координатора.

Даже если фракцию удастся удержать целостной, аналитики прогнозируют осложнение принятия ключевых законопроектов, особенно поступающих от правительства. Например, рассмотрение госбюджета-2026 во втором чтении было снято с повестки дня, а традиционное совещание с участием руководства парламента, Кабмина и Офиса президента отменено.

Собеседники также отмечают, что депутаты теперь более придирчиво будут относиться к правительственным документам и кадровым назначениям.

"Любые пакетные голосования за министров на длительный срок больше не сработают автоматически", — объясняет один из парламентариев.

На Банковой пытались стабилизировать ситуацию, призывая депутатов поддержать бюджет, однако эта стратегия не дала результата: во фракции начался процесс, который депутаты называют "восстанием зеленых кнопок". Сейчас ключевой задачей является восстановление доверия между руководством и членами фракции.

Напомним, что бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в коррупции в энергетике, находится за границей, а юристы оценивают возможность лишения его украинского гражданства. Президент Владимир Зеленский ждет выводов специалистов, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу.

Также Фокус писал, что президент Украины 13 ноября подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются подозреваемыми по делу о коррупции в "Энергоатоме".