Корупційний скандал із Міндічем став причиною внутрішніх конфліктів у "Слузі народу", — ЗМІ

У фракції "Слуга народу" загострилися внутрішні конфлікти через резонансну справу бізнесмена та медіаменеджера Тимура Міндіча. Депутати відчувають себе обманутими двічі, що створює загрозу стабільності монобільшості.

За даними РБК-Україна, низка депутатів вважає, що їх ввели в оману двічі: спочатку щодо необхідності голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП, а потім – щодо інформації у медіа про можливий зв’язок антикорупційних органів із Міндічем та міністром Чернишовим, яку нібито намагалися подати як фейк.

"Виходить, усе, що антикорупційні органи говорили протягом місяців, виявляється правдою?" – коментують ситуацію рядові нардепи.

Джерела видання наголошують, що порушення внутрішньої дисципліни у фракції може призвести до того, що депутати відмовлятимуться голосувати за вказівкою керівництва або навіть залишать фракцію. Це особливо критично для монобільшості, яка офіційно нараховує 229 депутатів, але фактично забезпечує близько 170–180 голосів.

Обговорення ситуації у фракційних чатах наразі обмежене через побоювання витоків інформації в медіа, проте у закритих групах дискусії значно активніші. Втім, поки що не зафіксовано намірів депутатів покинути фракцію.

Реальні настрої стануть зрозумілішими після збору парламентарів у Києві найближчими днями. Джерела повідомляють, що на Банковій нібито виник конфлікт із головою фракції Давидом Арахамією, який роками виконував роль парламентського координатора.

Навіть якщо фракцію вдасться утримати цілісною, аналітики прогнозують ускладнення ухвалення ключових законопроєктів, особливо тих, що надходять від уряду. Наприклад, розгляд держбюджету-2026 у другому читанні був знятий з порядку денного, а традиційна нарада за участю керівництва парламенту, Кабміну та Офісу президента скасована.

Співрозмовники також зазначають, що депутати тепер більш прискіпливо ставитимуться до урядових документів і кадрових призначень.

"Будь-які пакетні голосування за міністрів на тривалий термін більше не спрацюють автоматично", – пояснює один із парламентарів.

На Банковій намагалися стабілізувати ситуацію, закликаючи депутатів підтримати бюджет, проте ця стратегія не дала результату: у фракції розпочався процес, який депутати називають "повстанням зелених кнопок". Зараз ключовим завданням є відновлення довіри між керівництвом і членами фракції.

Нагадаємо, що бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у корупції в енергетиці, перебуває за кордоном, а юристи оцінюють можливість позбавлення його українського громадянства. Президент Володимир Зеленський чекає на висновки фахівців, щоб ухвалити остаточне рішення щодо цього питання.

Також Фокус писав, що президент України 13 листопада підписав указ про запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є підозрюваними у справі про корупцію в "Енергоатомі".