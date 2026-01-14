Помер народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов: перші подробиці

Першим про смерть нардепа повідомив його колега по фракції Жан Беленюк. До обрання до Верховної Ради Олександр Кабанов був сценаристом Студії "Квартал 95".

У своєму пості Беленюк не розповів, що стало причиною смерті 52-річного парламентарія.

Смерть Кабанова підтвердив і народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Як і Беленюк, у подробиці він не вдавався.

Народний депутат і голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев теж пише про смерть однопартійця.

Олександр Кабанов: що про нього відомо

Кабанов народився 6 серпня 1973 року в Запоріжжі. Вона закінчив місцевий медичний інститут за спеціальністю "лікар-психотерапевт", а потім закінчив Запорізький національний університет, де здобув другу вищу освіту на факультеті фінансів.

У нього також є диплом московської медичної академії імені І. М. Сеченова за спеціальністю "Психотерапія", повідомляє ресурс "Обранці".

До того, як стати народним депутатом, номером 87 у списку партії "Слуга народу", Кабанов працював дитячим психотерапевтом, а потім із 1999 до 2006 року — на запорізькій ТРК "Алекс". У 2002-2008 роках він був тренером у компанії "Сучасні психотехнології", а з 2000-го до 2008 року — тренером із нейролінгвістичного програмування.

На момент обрання до парламенту Кабанов працював сценаристом Студії "Квартал 95", а в парламенті — членом Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За інформацією журналістів 2022 року, про депутатську діяльність Олександра Кабанова відомо вкрай мало. Розслідувачі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення і до 1 вересня 2022 року пропустив майже половину засідань у Верховній Раді.

Рух "Чесно" подає інформацію про участь Кабанова у 58% голосувань.

