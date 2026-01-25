Во Львовской области в ДТП погиб нардеп от "Слуги Народа" Орест Саламаха (фото)

Во Львовской области вечером 25 января произошло ДТП, в результате которого сообщается о гибели народного депутата от фракции "Слуга Народа" Ореста Саламахи. На данный момент официального подтверждения смерти политика нет.

По данным местных пабликов, ДТП произошло вблизи Сокольников, где в рейсовый автобус врезался квадроцикл. По предварительной информации, за рулем был именно народный депутат Саламаха.

"Предварительно, он выскочил на встречную, где столкнулся с пассажирским транспортом. Водителя пытаются реанимировать. Проезд на участке в сторону Малечковичей заблокирован", — говорится в заметке.

Затем в соцсетях появились фотографии с места происшествия, где видно изуродованный квадроцикл и серьезную вмятину в автобусе. Впоследствии стало известно, что водителя квадроцикла забрали в больницу, однако там спасти мужчину не удалось.

Фото с места ДТП, где погиб нардеп Саламаха Фото: Соцсети

После 20:15 появилось сообщение, что за рулем четырехколесного транспорта был именно нардеп Саламаха. Информацию о его гибели подтвердил народный депутат Даниил Гетманцев и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Народный депутат Украины Орест Саламаха умер в больнице на 20:00", — говорится в заметке Зинкевича.

Гибель политика подтвердил заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Политик указал, что Саламаха действительно погиб в результате ДТП.

"Трагическое событие случилось сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной потери", — написал Арахамия.

