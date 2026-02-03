"У нас небольшая авария": Наталья Могилевская попала в ДТП в Киеве (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская 2 февраля попала в аварию из-за гололеда в Киеве.

Людям стоит быть внимательными на дорогах, отметила артискта в своем Instagram.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Всюду гололедица и очень скользко", — говорится в подписи к обнародованному Могилевской видео.

На кадрах видно, что на дороге столкнулись три транспортных средства: два легковых автомобиля и грузовик.

"Друзья, у нас небольшая авария. А я жду такси", — пояснила Могилевская.

Кто именно в кого врезался и стал виновником аварии певица не уточнила.

Напомним, 25 января на Львовщине в ДТП погиб нардеп от "Слуги Народа" Орест Саламаха.

Фокус также писал о том, как в Киеве пьяный водитель Porsche устроил ДТП и открыл стрельбу.