В Киеве пьяный водитель Porsche устроил ДТП и открыл стрельбу: ему грозит до 7 лет тюрьмы (фото)

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу водителя Porsche, который устроил ДТП в Киеве, а затем открыл стрельбу.

Инцидент произошел еще в прошлом году в Соломенском районе столицы, рассказали в полиции Киева.

На спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о драке и выстрелах вблизи проезжей части. Когда по указанному адресу выехал наряд патрульных и следственно-оперативная группа, то правоохранители установили, что водитель внедорожника Porsche врезался в ВАЗ, а также повредил еще несколько транспортных средств.

После ДТП мужчина начал вести себя агрессивно и утроил скандал с дракой со свидетелями и участниками происшествия. Во время ссоры он ударил 26-летнюю пассажирку одного из автомобилей, а когда 22-летний водитель пытался заступиться за женщину, то правонарушитель выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в его сторону.

Участник ДТП имел при себе пистолет Фото: Нацполиция Украины

Потерпевшего с непроникающим огнестрельным ранением госпитализировали.

В ходе расследования выяснилось, что виновник происшествия — 37-летний киевлянин, который в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения осмотра он отказался.

На момент ДТП водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения Фото: Нацполиция Украины

В отношении нарушителя были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Оружие правоохранители изъяли, а собранные доказательства стали основанием для привлечения мужчины к уголовной ответственности.

Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с особой дерзостью и применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Если его вина будет доказана, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

